E falando em gerações, o cenário de guerras afeta as imprescindíveis discussões e negociação de medidas para lidar com as mudanças climáticas globais. Recentemente, a 28.ª sessão da COP – conferência das Nações Unidas dedicada ao tema – foi realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos (EAU).

A COP-30 está programada para acontecer no Brasil (Belém do Pará). Mas a definição do Azerbaijão como país-sede da COP-29 tardou a acontecer, e isso em virtude das tensões políticas ao redor do mundo, especialmente no Leste Europeu, onde se esperava que fosse realizada. No imbróglio surgiu até mesmo a hipótese – afastada – de os EAU sediarem novamente o evento, o que representaria uma ruptura no saudável sistema de rotatividade de países-sede. Enfim, um fórum crucial para o futuro da humanidade se submeteu a dificuldades que não estariam no radar não fosse o bater das asas da borboleta. E esse é apenas mais um exemplo.

Interessante observar que em alguns países a maioria dos cidadãos parece pouco preocupada. São pessoas que estão voltadas para si, caso característico de norte-americanos e brasileiros. Só reagem mediante as consequências, como aumento do custo de vida e desemprego. E nem sequer levam em conta que no fulcro dessas dissensões estão em jogo valores como liberdade e democracia, ambas a exigir vigilância e exercício contínuos.

É sempre bom lembrar que, como definiu Winston Churchill, democracia “é a pior forma de governo que existe, à exceção de todas as outras”. O autoritarismo, que depende da alimentação constante de seus agentes e subjugação perene de boa parte da população, não é sustentável em um mundo onde o acesso à informação é muito maior. Além disso, o ser humano – empreendedor por natureza – precisa de espaço para atuar; sabe que o estatismo puro não funciona e tolhe o progresso.

Aqueles que amam a liberdade de empreender e viver estão atentos aos recentes episódios que a ameaçam.