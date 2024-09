Se isso é o novo normal em 17 dos Estados brasileiros, a situação paulistana chega a ser trágica. Existe, é verdade, consciência ecológica de parte de um pugilo de obstinados que identifica resíduos verdes na massa gris da pauliceia e propõe sua expropriação para que não sejam vítimas da especulação imobiliária. Mas a distribuição do verde é desigual, de forma a consolidar a desigualdade estrutural da população. A emergência climática é, fundamentalmente, uma questão de saúde pública. As ilhas de calor paulistanas apressam a morte dos humanos paradoxalmente beneficiados com o avanço da ciência, que lhes garantiu longevidade. A internação de idosos, de hipertensos, de diabéticos e de portadores de outras comorbidades, quando da insólita elevação da temperatura em São Paulo, é fato incontroverso. Merece urgente atenção de parte de todos os que ainda se preocupam com o amanhã que já chegou.

É preciso ter coragem para devolver a São Paulo o que a cupidez gananciosa dela roubou. Sim, foi uma subtração violenta de toda a vegetação que cobria o recanto privilegiado do planalto de Piratininga, servido de caudalosos rios e milhares de afluentes e generosos cursos d’água. Para tornar a situação ainda mais aflitiva, serviu-se mais ao automóvel, movido a pestífera combustão, do que à vida humana. São Paulo é o inferno de trânsito com 8 milhões de veículos e 2,2 milhões de motos – estas ainda mais nocivas quanto à emissão de gases causadores do efeito estufa do que os automóveis.

O cenário de grande parte da megalópole é de sufocante sequência de construções que praticamente se tangenciam, sem deixar o mínimo espaço para o verde. Massa cinzenta compacta, só recortada por vias asfaltadas. A impermeabilização que não permite drenagem e que é causa de enchentes, correntezas fortes, inundações e deslizamentos, a cada precipitação pluviométrica mais intensa.

Os paulistanos merecem audácia e destemor, para destinar áreas vulneráveis à ocupação de florestas urbanas. Isso é perfeitamente possível e foi feito em Paris, na Place de Catalogne, em Montparnasse. Era um lugar inóspito, alvo da desafeição dos parisienses. Nunca esteve no coração dos moradores do 14.º arrondissement. Foi então que a Mairie, a Prefeitura local, empreendeu grande transformação da praça, a partir de 2020. Hoje, ali está um acolhedor e imponente cenário verde, frequentado por vizinhos e visitantes, que se deleitam inclusive com a periódica aspersão de água gelada, para mitigar a temperatura do verão parisiense.

A maior cidade do Brasil precisa de florestas em seu território, assim como da continuidade do projeto dos “jardins de chuva”, para permitir que a água escoe e realimente os lençóis freáticos. São Paulo está a clamar por “vagas verdes”, que são a redução do local reservado ao vilão-automóvel e sua substituição por jardins, hortas e pomares.