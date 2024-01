O ano de pensar as cidades

Com tantas eleições importantes, o ano de 2024 não será simples. A começar pelos Estados Unidos, onde Donald Trump pode vencer as eleições, e a promessa chinesa de fortalecer a estratégia de anexar Taiwan.

No Oriente Médio talvez a guerra não fosse tão influenciada por uma virada nos EUA. Mas tudo indica que importantes mudanças virão. Benjamin Netanyahu já foi derrotado em sua lei que controlava a Justiça e pode ser alvo de uma comissão ainda neste ano. A tradição em Israel é a de constituir rigorosas comissões para apurar falhas de segurança, e a do 7 de outubro foi gigantesca.

A própria guerra dificilmente vai durar o ano inteiro. Há sinais de cansaço. Um jornal de Israel anunciou que a presença em Gaza vai custar em torno de US$ 20 bilhões nos próximos meses. Parte da tropa começa a ser retirada, principalmente porque não há mais o que destruir na infraestrutura do Hamas e na própria Faixa de Gaza.

Uma virada americana terá fortes repercussões na guerra na Ucrânia. A vitória de Trump contribui com Vladimir Putin e enfraquece a aliança atlântica. A resistência ucraniana se fará em condições muito difíceis.

O Brasil se encaminha para realizar eleições municipais aparentemente tranquilas. Mas certamente não pode ficar alheio à turbulência na Argentina. Javier Milei fez um pacote de novas leis, sem negociar previamente com o Congresso. Muitas delas serão contestadas pelo peronismo num clima em que Justiça e Parlamento podem desafiar o governo.

Uma vitória de Trump vai repercutir no Brasil. Mas suas consequências só se farão sentir no ano seguinte, logo, pertencem a outro grupo de previsões.

A grande tarefa de 2024 será a de pensar as cidades brasileiras e definir alguns rumos. Não se limita apenas ao ano eleitoral. Mas a oportunidade das eleições não pode ser perdida.

Um dos grandes problemas a ser incluído na agenda é o das mudanças climáticas. Até que ponto vereadores e prefeitos vão aceitar a importância do tema?

O recente terremoto no Japão mostrou como os japoneses evoluíram de 2011 até agora na sua política de prevenção e resposta a grandes eventos naturais.

Todos sabem que há muito o que fazer no Brasil para evitar tantas mortes e destruição. Recentemente houve uma reunião no Senado para avaliar a preparação nacional não só para as mudanças climáticas, mas também diante do agravamento conjuntural com o El Niño.

Santa Catarina, entre outros, apresenta uma certa evolução nesse campo. O Estado se inspirou nos centros japoneses de operação e procurou se preparar melhor.

Mas sabemos que é preciso muito mais. Os japoneses investiram na segurança de suas edificações e de suas estradas e desenvolveram um esforço pedagógico que torna qualquer pessoa consciente do que fazer na emergência.

O investimento na resiliência é um gargalo no Brasil. Há muita gente morando em área de risco. Faltam recursos. No entanto, se as cidades produzirem bons projetos de resiliência, podem apresentá-los como um trabalho de adaptação às mudanças climáticas. Para isso há algum dinheiro internacional, não tanto quanto prometem os países mais ricos, mas pelo menos o suficiente para que sua promessa não seja completamente vazia.

Quanto à preparação da comunidade para os eventos extremos, é possível também avançar. O senador Esperidião Amin propôs que fosse instituído um prêmio à cidade que mais se destacasse nesse trabalho pedagógico. Se o Senado realmente aceitar essa ideia, pode estimular uma sadia competição.

Quando deputado, cheguei a apresentar um projeto que instituía o ensina básico de defesa civil nas escolas primárias. Chegou a ser discutido também na Câmara Municipal de Petrópolis (RJ).

Independentemente de leis, um projeto pedagógico poderia ser aceito pelas escolas. Não só as crianças mas também os adultos precisam saber o que fazer nas emergências. As comunidades devem ter seus lugares de recuo, canoas e barcos devem ser guardados em lugares seguros e conhecidos, é essencial listar quem tem dificuldade de locomoção e quem depende de recursos médicos inadiáveis, como, por exemplo, hemodiálise.

Nesta semana, tive a oportunidade de entrevistar brasileiras que moram no Japão. Elas informaram que fazem todos os exercícios simulatórios e seguem todas as regras para salvar suas vidas em caso de acidente. Isso é uma realidade para toda a colônia brasileira no Japão.

Na aparência, é um dado pouco importante. Mas revela como a influência cultural tem um peso. E mostra que não somos condenados indefinidamente à indisciplina nas questões que dizem respeito à sobrevivência.

Quando alguém diz que o Brasil é despreparado, é inevitável concordar. Mas supor que será assim eternamente, que isto é um fator imutável de nossa natureza, aí então entramos no terreno do mito, da resignação preguiçosa.

Se o tema for importante nas eleições e suscitar boas ideias, o ano não estará de todo perdido por aqui.

Vivemos majoritariamente nas cidades, é nelas que as tragédias climáticas mais nos castigam no momento, e vivemos nas cidades litorâneas, as que mais vão sofrer no futuro.

