Mercado é implacável. Os sinais que emite foram transformados em argumentos, para mostrar como os preços pontuais e isolados, como os mostrados acima, vão criando estruturas permanentes. Isso fez a Replace Consultoria: 1) os preços de energia elétrica no mercado brasileiro se desconectaram das oscilações do preço do petróleo. Decrescem com constância, enquanto os últimos são voláteis. 2) Isso ocorre porque a oferta de energia renovável tem crescido a um ritmo superior ao da economia e com preços cada vez mais competitivos. 3) Esse fenômeno está permitindo manter o nível dos reservatórios das hidrelétricas num patamar alto, o que torna ainda mais previsível o comportamento da oferta e a estabilidade dos preços futuras. 4) Tais fatores ajudam a descolar o preço da energia brasileira daqueles do mercado mundial. A energia elétrica altamente renovável do Brasil fica barata e atrai empresas de fora para produzir com mais competitividade.

Esse movimento positivo está acontecendo num cenário institucional que é o contrário daquele vigente no Canadá ou no Reino Unido. Aqui, o papel do Estado na economia é outro.

O estatuto legal das termoelétricas a gás é o de um negócio com expansão protegida pela lei, ainda que com preços mais altos. E tal situação está legalmente imposta para o futuro. Um peculiar instrumento legal criou as chamadas térmicas jabuti: a Nação está obrigada a fazer leilões de preços e providenciar receitas para expandir termos a gás. Vai como pode. Em setembro passado houve leilão, com preço garantido de R$ 444 por MW/h; não apareceram candidatos suficientes – fenômeno que o preço no mercado livre ajuda a explicar.

Em bom português: gás só fica no mercado com subsídios de elefante. No Brasil, ao contrário do mundo, as instituições prometem prêmios imensos aos fósseis. A lei manda piorar a situação. E o pagamento é perverso. Tão perverso que fica mais bem entendido com argumentos socialistas defendendo o mercado. Quem paga a energia cara e atrasada é o pobre. Como? Na conta de luz. As receitas dela são rateadas entre produtores para repor seus custos – com a energia cara recebendo mais.

Quem pode foge do esquema. Grandes consumidores (indústrias como metalurgia ou cimento) já geravam energia própria há muito tempo. Na cola deles vieram outras indústrias. Quanto mais gente escapa, mais os pequenos consumidores, especialmente os pobres, vão tendo de pagar o subsídio do setor fóssil.