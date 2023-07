Bill Gates: ‘O que gostaria de ter ouvido na formatura’

Ele afirmou isso em inglês num texto que publicou no seu site (www.gatesnotes.com), que ele também chama de seu blog e tem muitas publicações interessantes. Gates começou um curso de graduação na famosa Universidade Harvard, nos EUA, no início dos anos 1970, mas abandonou o curso no terceiro semestre, ao se envolver de corpo e alma com a criação da Microsoft e ficar sem condições e interesse de continuar seguindo o curso. É muito famoso por ser um empresário de sucesso, muito rico, e por seu papel na criação dessa empresa. Eu fui apresentado a ele numa visita que fez a São Paulo. É uma pessoa muito simples, de fácil comunicação e muito sabido.

A afirmação citada veio no seu discurso como paraninfo dos formandos em Engenharia e Administração Florestal na Universidade do Nordeste do Arizona, nos EUA. Foi a terceira vez que ele falou como paraninfo de estudantes de curso de graduação. Passemos às cinco coisas nas palavras dele, em tradução livre e em resumo.

Primeira: “Sua vida não é uma peça de um ato. Provavelmente vocês estão sob pressão para tomar decisões certas sobre suas carreiras. Pode parecer que essas decisões são permanentes, mas não são. O que vocês vão fazer amanhã – ou pelos próximos dez anos – não tem de ser o que vocês farão para sempre. Quando deixei a universidade, pensei que trabalharia na Microsoft pelo resto da vida. Hoje, continuo amando meu trabalho com software, mas filantropia é o que eu faço em tempo integral, focado em inovações para lutar contra mudanças climáticas e reduzir desigualdades pelo mundo, inclusive em saúde e educação. Eu me sinto feliz porque nossa fundação apoia instituições muito interessantes, mesmo se não é algo que eu imaginava quando eu tinha 22 anos. Não é o.k. apenas por mudar sua cabeça ou ter uma segunda carreira. Pode ser uma coisa muito boa.”

Segunda: “Você nunca é tão inteligente a ponto de não se confundir. Eu pensei que sabia tudo de que precisava saber quando deixei a faculdade. Mas o primeiro degrau para aprender algo novo é abraçar o que você não sabe, em lugar de focar no que você sabe. Em algum ponto de sua carreira, você se verá diante de um problema que você não pode resolver por si mesmo. Quando isso ocorrer, não entre em pânico. Respire. Procure se esforçar para pensar sobre o que está diante de si. E, então, procure pessoas inteligentes para aprender com elas. Poderá ser um colega com mais experiência ou que tenha uma boa perspectiva e que o levará a pensar diferentemente. Ou um especialista no campo de interesse e que se disponha a responder suas questões. Quase tudo o que consegui veio porque eu procurei outras pessoas que sabiam mais. As pessoas querem ajudar. A chave é não ter medo de perguntar.”

Terceira: “Gravite em torno de um trabalho que resolve um grande problema. A boa notícia é que vocês estão se formando num tempo em que há muitos problemas importantes por resolver. Novas atividades e empresas estão surgindo todo dia e isso permitirá a você ganhar a vida e fazer uma diferença, e avanços em ciência e tecnologia facilitaram mais do que nunca alcançar um grande impacto. Por exemplo, muitos de vocês irão lidar com florestas. Seus professores ensinaram a usar tecnologias de ponta como drones que produzem mapas precisos do piso florestal. Vocês poderiam buscar novas formas de usar essa tecnologia para lutar contra mudanças climáticas. Quando você gasta seus dias fazendo alguma coisa que resolve um grande problema, isso lhe dará energia para fazer o seu melhor trabalho.”

Quarta: “Não subestime o poder da amizade. Quando estava na faculdade, eu e Paul Allen ficamos amigos e compartilhamos muitos interesses, como ficção científica, livros sobre personagens imaginários e eventos, e revistas sobre computadores. Começamos a Microsoft juntos. Eu pouco sabia quão importante essa amizade seria. A única coisa mais importante do que com quem você desce do palco é com quem você sobe nele.”

Quinta: “Esta me tomou muito tempo para aprender. Você não é um folgado se deixar de trabalhar um pouco. Quando estava na idade de vocês, não acreditava em férias nem em fins de semana. Trazia todo mundo perto de mim para trabalhar longas horas. Nos primeiros dias da Microsoft, meu escritório tinha vista para o estacionamento do prédio e eu observava quem estava saindo cedo ou ficando até tarde. Mas, quando fiquei mais velho – e especialmente quando me tornei um pai –, percebi que há algo mais na vida além do trabalho. Não tome tanto tempo, como eu, para aprender essa lição. Separe tempo para avançar nos seus relacionamentos, para celebrar seus sucessos e para se recuperar de suas perdas. Tire uma folga quando precisar. E relaxe com as pessoas que o rodeiam quando elas também precisarem de uma folga. E antes de começar a próxima etapa de sua vida, tire um momento e divirta-se. Esta noite, no próximo fim de semana, neste verão ou a qualquer tempo. Você merece.”

ECONOMISTA (UFMG, USP E HARVARD), É CONSULTOR ECONÔMICO E DE ENSINO SUPERIOR