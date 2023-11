A Black Friday 2023 está logo aí e as compras podem ir muito além dos smartphones e eletrodomésticos. Comprar alimentos nesse período também é uma ótima forma de economizar. Queridinho dos brasileiros, o café é um produto que pode ser adquirido nos mercados e lojas com um descontão!

O Paladar conversou com os especialistas Marcão Haddad, sócio da Café Store, e Thais Reis e o Gustavo Guimarães da Artemis Torrefação, que ensinam tudo que você precisa saber para aproveitar os preços baixos e conseguir produtos de alta qualidade.

Como saber se um café é bom?

Analise a embalagem! Há muitas informações nas embalagens que vão além do tipo de café. Thais Reis e o Gustavo Guimarães destacam a importância de ver a data da torra, o que indica o frescor do produto. “O ideal para consumo imediato é a partir do sétimo dia. Um café com até 30 dias de torra é ok. Um café com 60 dias já não apresenta mais muito sabor. Além de 60 dias é melhor nem comprar”, recomendam.

Para manter o frescor por mais tempo, uma dica é comprar os cafés em grão. “Café moído perde a qualidade muito rápido porque começa a oxidar imediatamente após a moagem. O grão de café é como uma cápsula de sabor”, destacam.

Já Marcão Haddad diz que é importante observar o tipo de torra, vendo se é mais clara ou escura, pois assim, o consumidor pode escolher entre um café mais suave ou mais intenso, de acordo com suas necessidades. Além disso, verificar a região do café, nome do produtor e fazenda, variedade e método de processamento são outras dicas para garantir um café de qualidade.

Como avaliar o café da melhor forma?

O segredo é experimentar e testar cafés diferentes. Segundo Haddad, é preciso levar em consideração o preparo da bebida também, afinal, os métodos impactam diretamente na qualidade da bebida.

“O consumidor deve se preocupar com a água que usa para esse preparo e aprender a fazer no seu método de escolha, como coado, espresso, prensa francesa, italiana e tantos outros métodos. No final disso, ele vai começar a conhecer os aspectos sensoriais de cada bebida, entender doçura, acidez, corpo, sentir notas frutadas e florais no sabor e no aroma, entre outros vários parâmetros relevantes que se encontram na roda de sabor do café”, afirma.

