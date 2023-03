O brigadeiro é, sem dúvida, um dos doces mais deliciosos e populares do Brasil. Sua popularidade ganha força em 1940, quando o leite condensado e o chocolate em pó começaram a ser industrializados no país. Daí em diante, o brigadeiro passou a acompanhar gerações e conquistar o paladar de muitos, desde crianças a adultos. O típico docinho tem presença garantida nas casas brasileiras não só pelo sabor e textura cremosa, mas também porque os ingredientes base da receita costumam estar sempre na dispensa. A manteiga, o leite condensado e o chocolate em pó abriram caminhos para a criatividade dos amantes de brigadeiro, que transformaram a receita e adicionaram ingredientes variados a esse doce tão famoso.

Alguns ingredientes inusitados como azeite de dendê, paçoca e capim-limão chegam pra dar um gostinho de novidade, mas tem coisa que dificilmente muda em uma receita de brigadeiro, como o leite condensado e o chocolate. Para que você possa experimentar outras versões de brigadeiro, confira sete receitas muito fáceis e saborosas desse doce tão querido que sempre faz bonito em festas e como sobremesa.

Brigadeiro tradicional

Brigadeiro enrolado de cacau em pó com chocolate amargo: doce nada enjoativo e ideal para servir em festas de aniversário Foto: Juliana Motter

Essa lista não poderia começar de outra forma, já que brigadeiro tradicional nunca nos abandona. Com textura cremosa e granulados de chocolate, essa receita clássica da Maria Brigadeiro vai levar o seu doce para outro nível. São necessários apenas cinco ingredientes para que você prove o melhor brigadeiro tradicional de todos.

Brigadeiro de paçoca

Brigadeiro de paçoca do chef Rodrigo Ribeiro Foto: Rodrigo Ribeiro

Para deixar o brigadeiro ainda mais brasileiro, adicione paçoca a sua receita e você verá a junção perfeita entre doce e crocância. Com esse ingrediente, que também é típico do Brasil, o seu brigadeiro ficará perfeito para ser servido em festas infantis e nas juninas.

Brigadeiro meio amargo

Brigadeiro meio amargo Foto: Assessoria Bake and Cake Gourmet

Para os paladares mais refinados, o brigadeiro de chocolate meio amargo cairá como uma luva. Com muito sabor e um amargor na medida certa, esse doce vai se tornar recorrente nas suas confraternizações. Se você está tentando controlar sua ingestão de açúcar, esse brigadeiro também é uma ótima opção.

Brigadeiro de capim-limão

Brigadeiro de capim-limão Foto: LipeBorges (lipeborges.com.br)

Buscando leveza e um sabor cítrico, o capim-limão, também conhecido como capim-santo, irá render um brigadeiro delicioso. As notas de limão trazem frescor ao docinho, que fica com aspecto charmoso e elegante. Esse brigadeiro é perfeito para compor uma mesa mais elaborada de um evento mais sério ou de sobremesa nas refeições com família e amigos.

Brigadeiro de caipirinha de vodka

Brigadeiro de caipirinha de vodka Foto: Diva Confeitaria Festiva e Afetiva

Pensando nos adultos que adoram brigadeiro desde a infância, esse brigadeiro de caipirinha de vodka irá atiçar a curiosidade dos amantes de drinques. O segredo da receita está nas raspas de limão-taiti que irão aromatizar o leite condensado do brigadeiro, que terá uma cremosidade surpreendente e um sabor levemente azedinho.

Brigadeiro de dendê

Brigadeiro de dendê Foto: Aline Chemoula

Ousado e utilizando um componente famosíssimo da culinária baiana, o brigadeiro de dendê vai trazer um aroma intenso para a sua receita. O doce ainda leva pitadas de gengibre ralado, que é perfeito para quem aprecia uma sobremesa com toques picantes.

Brigadeiro de erva-cidreira

Cinco brigadeiros de erva-cidreira Foto: Istock

Para fechar essa lista incrível de brigadeiros, essa receita com erva-cidreira tem sabor sutil e muito refrescante. Trazendo um ar de interior, esse brigadeiro é ideal para ser servido com fatias finas de maçã, já que o sabor cítrico agrega muito a leveza da erva-cidreira.