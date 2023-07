Você já deve ter ouvido por aí que a nova moda é colocar sal no café. Mas você sabe por qual motivo as pessoas resolveram fazer isso? Nós também ficamos curiosos e fomos até o especialista no assunto, Ensei Neto, para entender melhor.

A primeira questão que Ensei esclarece é que, apesar de parecer estranho para alguns, a ideia de colocar sal no café tem um sentido científico.

O especialista começa chamando atenção para o fato de que somos capazes de sentir diversos gostos através de partes específicas da boca, e o gostinho amargo do café muitas vezes não é considerado tão agradável. Por isso, muitos de nós recorrem ao açúcar ou adoçante para amenizar a sensação de amargor.

Só que algumas pessoas começaram a substituir o açúcar pelo sal e Ensei Neto esclarece a razão: “O sódio funciona como uma chave ‘abre-e-fecha’ para sentir o gosto do amargo. Quando você coloca o sal, aquela parte da boca que percebe o amargo dá uma deligada e o gosto deixa de ser percebido. Se o sal for usado no limite da quantidade, torna a bebida flat, mais leve e mais agradável para alguns”.

Vale lembrar que o sabor do café com sal não fica legal com aqueles cafés de pouca qualidade e que também existe a possibilidade de trocar o sal por manteiga com sal, para acrescentar o toque macio da gordura e do ácido lático, uma sensação extra, de acordo com o profissional. No entanto, o mais indicado para a experiência é mesmo o próprio sal de cozinha.

O que você pode não saber é que, embora esteja sendo muito comentada nas redes sociais ultimamente, esta onda de trocar o açúcar pelo sal no café não chega a ser uma novidade. A substituição vem sendo feita há algum tempo, especialmente em países da Ásia, como a Coréia. E o grande segredo está mesmo na quantidade, que não deve passar de uma pitadinha para que a bebida não fique com sabor realmente salgado, o que estragaria seu café.