Para uma festa, os docinhos são indispensáveis. Aquela mesa repleta de brigadeiros, beijinhos e cajuzinhos costuma ser a atração principal, e quando chega a hora do “Parabéns”, eles são os primeiros a sumir. Todo mundo adora essas pequenas delícias, que fazem parte da tradição das festas e sempre arrancam elogios dos convidados. Mais do que uma simples sobremesa, o docinho traz aquele gostinho de infância que sempre acompanha as comemorações.

Mas não é preciso esperar uma festa para prepará-los. As 5 receitas a seguir, ensinadas pelo confeiteiro Lucas Corazza, são perfeitas para fazer em casa e adoçar o dia. Seja para matar a vontade de um doce depois do almoço ou para surpreender a família e amigos. Afinal, um bom docinho cai bem a qualquer hora!

Brigadeiro de colher

Brigadeiro de colher preparado por Lucas Corazza Foto: Felipe Rau/Estadão

Sabe aquele momento em que bate uma vontade de doce e você quer uma receita prática e deliciosa para saciar o desejo? O brigadeiro de colher é a solução perfeita. Essa sobremesa simples é rápida e irresistível. Não precisa enrolar nem passar no granulado; é só preparar, servir em potinhos e deixar a galera se curtir à vontade.

Veja receita

Beijinho de coco

Beijinho de coco preparado por Lucas Corazza Foto: Felipe Rau/Estadão

O beijinho de coco é um docinho muito querido nas festinhas. Irresistível para os amantes de coco, ele brilha ao lado do brigadeiro, atraindo os convidados e embelezando a mesa. Indispensável em aniversários e outras festas, esse doce sempre faz sucesso.

Veja receita

Casadinho

Doce casadinho preparadas por Lucas Corazza Foto: Felipe Rau/Estadão

Um dos queridinhos das festas é o casadinho. Afinal, melhor que um brigadeiro são dois! Essa verdadeira tentação mistura o brigadeiro de chocolate branco com o de chocolate ao leite, resultando em um sabor incrível.

Veja receita

Surpresa de uva

Surpresa de uva preparada por Lucas Corazza Foto: Felipe Rau/Estadão

A surpresinha de uva é mais um docinho de festa que conquista corações! Com a combinação do azedinho da uva e a doçura do brigadeiro branco, esse doce tem lugar garantido nas mesas de doce. E o melhor é que ele traz uma verdadeira surpresa: ao dar a primeira mordida, você descobre a uva deliciosa dentro.

Veja receita

Cajuzinho

Cajuzinho preparado pelo confeiteiro Lucas Corazza Foto: Felipe Rau/Estadão

O cajuzinho é um docinho bem tradicional nas celebrações brasileiras. Feito com amendoim ou castanha de caju, ele é bonito porque imita o formato da fruta. Além de ser delicioso, ele também fica lindo na decoração da festa, e tanto crianças quanto adultos adoram.

Veja receita