Aprenda a fazer o bolo mousse de chocolate branco da cena de 'Lilo & Stitch'

Bolo de chocolate com mousse de chocolate branco de 'Lilo & Stitch'

Veja como fazer o bolo mousse de chocolate que aparece no filme Lilo & Stitch com o chef Cesar Yukio

Dificulade Fácil
Tempo de preparo Rápida
Rendimento 1 porção

Lembra aquela cena de Lilo & Stitch em que Lilo pede um bolo durante a apresentação do namorado de Nani, sua irmã mais velha, mas quem acaba devorando tudo é o Stitch? Esta também é a cena em que a malcriação de Stitch é avaliada em um desenho por Lilo. Bateu a nostalgia aí? Para matar a saudade e se deliciar, pedimos para o confeiteiro Cesar Yukio te ensinar a fazer o bolo daquela parte do filme Lilo & Stitch. A receita é um bolo mousse de chocolate, em que o mousse de chocolate branco faz a vez do creme branco, a massa é de bolo de chocolate e ainda tem o toque final da cereja, como no filme, assim, você vai poder reviver este momento, só tem uma parte que é melhor deixar de lado, né?