O brownie pode ser uma ótima opção de sobremesa ou até de lanchinho da tarde. Democrático, esse “bolinho sem fermento” pode ser feito de diversas formas, desde a tradicional, com chocolate ao leite ou meio amargo, até variações como os famosos “blondies” - com chocolate branco -, além de receitas voltadas para quem tem restrições alimentares a glúten, lactose e açúcar, por exemplo.

Ficou curioso para aprender a fazer brownie? Abaixo, separamos cinco receitas infalíveis para adoçar sua vida.

Brownie de chocolate

Brownie de chocolate Foto: Alex Silva

Com a crosta crocante e a massa macia, quase puxa-puxa, a receita tradicional de brownie é rápida de fazer e leva chocolate meio amargo. Este é um passo a passo para o brownie de chocolate perfeito, bem macio, molhadinho e crocante por fora.

PUBLICIDADE

Confira a receita

Brownie de chocolate branco

Brownie de chocolate branco Foto: Gabriel Pita

Também chamada de “blondie”, um brownie “loiro”, esta receita leva chocolate branco e extrato de baunilha, que traz um toque diferente no sabor.

Confira a receita

PUBLICIDADE

Brownie de caneca

Brownie de caneca Foto: Istock

Para quem quer uma opção ainda mais fácil e rápida para os dias de preguiça, você também pode fazer um brownie de caneca bem fofinho e que fica pronto em instantes. Tudo o que você vai precisar é de uma caneca e cinco ingredientes bem fáceis de ter na despensa.

Confira a receita

Brownie de chocolate sem açúcar

PUBLICIDADE

Brownie de chocolate sem açúcar da chef Patrícia Helú, do restaurante Caracolla Foto: Patrícia Helú

Com chocolate 70% sem açúcar, essa receita é perfeita para quem tem restrições alimentares e busca por doces diet. Além disso, a receita pede manteiga ghee e xilitol, tornando-o mais saudável, enquanto mantém aquele sabor inconfundível do brownie tradicional que as pessoas tanto gostam.

Confira a receita

Bolo brownie com brigadeiro sem glúten e lactose

Bolo brownie com brigadeiroda Isabel Buk Foto: Kelly Fuzaro | Isabel Buk

PUBLICIDADE

Que tal um bolo de brownie para inovar? E, melhor ainda, zero glúten e lactose. Pois a gente te dá a receita por aqui. É um doce maravilhoso e quase impossível de errar na hora da produção. A finalização com raspas de chocolate e pistache dá um toque especial e crocante à sobremesa.

Confira a receita