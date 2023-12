De origem francesa, a mousse classifica-se como uma sobremesa cremosa e aerada composta por claras em neve e outros ingredientes para agregar sabor. Neste caderno de receitas, temos sete versões desse doce que vai bem quando combinado a frutas, chocolate e até café!

Mousse de maracujá com chocolate branco e doce de leite

Mousse de maracujá com chocolate branco e doce de leite Foto: Ricardo D’Angelo

Meio bolo, meio mousse, essa receita vem para inovar o bom e velho mousse de maracujá. O doce é a releitura de um clássico, que incorpora pão de ló, chocolate branco e doce de leite à mousse! É uma sobremesa ótima para se refrescar no verão e se deliciar depois das refeições.

Confira a receita

Mousse três chocolates

Mousse três chocolates Foto: Neuton Araujo

Chocolate branco, meio amargo e ao leite, três tipos diferentes dessa delícia que são combinados em uma sobremesa muito gostosa e que fica linda à mesa. É fácil de fazer e fica uma delícia, afinal, um é pouco, dois é bom e três é melhor ainda!

Confira a receita

Mousse de café espresso

Mousse de café espresso Foto: Taila Saito/Anhembi Morumbi

Receitas com café são sempre uma delícia. Nesta receita, a francesa mousse ganha um toque bem brasileiro unindo o sabor marcante do café com a leveza dessa sobremesa que fica pronta em apenas seis passos.

Confira a receita

Mousse de doce de leite

Mousse de doce de leite Foto: Dawilson Fonte/Anhembi Morumbi

Uma mousse deliciosa e versátil de doce de leite, essa sobremesa vai bem a qualquer hora. Ótimo para depois do jantar, esse doce é uma delícia e fica pronto rapidinho. E pode, inclusive, ser dois em um: para uma versão churros, basta colocar um pouco de canela por cima ao servir.

Confira a receita

Mousse de chocolate vegana

Mousse de chocolate vegana Foto: Joca Vidal

Livre de produtos de origem animal, essa mousse de chocolate vegana leva leite vegetal, chocolate 70% cacau e açúcar demerara. Além disso, é feita com aquafaba, uma água proveniente do cozimento de leguminosas, como o grão de bico. Fica uma delícia e é um jeito leve de inovar na sobremesa.

Confira a receita

Mousse de maracujá fácil

Mousse de maracujá Foto: Pousada Casa de Maria

Mousse é uma delícia, maracujá então, nem se fala! Quando unidos, formam uma sobremesa refrescante, deliciosa e que já virou um verdadeiro clássico. Com polpa de maracujá, leite condensado e creme de leite, essa receita fácil e deliciosa fica pronta rapidinho.

Confira a receita

Mousse de chocolate amargo com tuile e crème anglaise

Mousse de chocolate amargo com tuile e crème anglaise Foto: Daniel Frenda/Anhembi Morumbi

Uma opção sofisticada para o jantar em família ou com amigos, impressione à mesa com essa mousse de chocolate amargo com tuile (um biscoitinho para finalização de pratos) e crème anglaise (creme inglês), perfeita para quem quer se desafiar na cozinha e conseguir uma sobremesa linda e muito gostosa no processo.

Confira a receita