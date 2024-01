Não jogue fora! Descubra como reaproveitar a banana madura da sua cesta de frutas

Bananas maduras ganham cor esverdeada e sabor amargo no paladar. Com essas características, ficamos com uma dúvida: a fruta deve ir direto para o lixo ou é possível salvá-la?

Como explica a matéria de Luigi di Fiori, o fruto nesse estado entrega açúcares naturais no preparo de doces. Ou seja, podemos, sim, reaproveitar! Por isso, escolhemos 5 receitas que podem levar a banana madura.

Panqueca de banana

A confeiteira Lu Bonometti mostrou que a união de 5 ingredientes na frigideira antiaderente resulta no douradinho de uma panqueca. Veja a receita completa aqui.

Gelato de banoffee

Com o acréscimo de leite em pó e doce de leite, a chef gelatière Marcia Garbin ensinou esse preparo de tempo rápido e que ainda proporciona frescor ao paladar. Veja a receita completa aqui.

Bananinha

É possível reaproveitar a banana madura com a dica da chef Giuliana Cupini, que indicou os passos para alcançar mais de 70 porções desse doce de casca crocante. Veja a receita completa aqui.

Banana caramelada com sorvete

A receita da banana caramelada, fácil de reproduzir, pode ser acompanhada com sorvete. Veja a receita completa aqui.

Bolo de caneca de banana

Bolos de caneca se tornaram comuns na cozinha e ganham ainda mais praticidade com ingredientes que temos em casa. Veja a receita completa aqui.