Drinques são uma excelente pedida no verão. Seja para se refrescar nos dias de calor ou festejar com a galera, uma bebida bem geladinha é sempre uma boa ideia. Separamos cinco receitas de drinques com água com gás que vão desde os mais doces até as mais cítricos para você se hidratar bem no calorão enquanto aproveita uma bebida deliciosa.

Gin feez, drinque com gin e uvas

Gin feez, drinque com gin e uvas Foto: Gustavo Pitta/Divulgação

De cor verde vibrante, o gin feez leva gin, uva, xarope de maçã verde, manjericão e bastante gelo. Há duas formas de fazer: com água com gás ou espumante. Quem quer um drinque mais cítrico, deve apostar no espumante, enquanto a água com gás é para aqueles que buscam um drinque mais leve e adocicado. Dos dois jeitos, fica uma delícia!

Confira a receita

Rodi, um mojito de romã

Rodi, um mojito de romã Foto: Giulia Howard/Estadão

O clássico mojito mexicano ganha uma nova versão grega nesta releitura do drinque. Com rum, limão, xarope de romã e romãs in natura, é uma bebida bem refrescante. A doçura é perfeita para quem não gosta muito de sentir o gosto do álcool, parece um suco!

Confira a receita

Aperol rosé

Aperol rosé, drink com aperol, vinho e frutas Foto: Gustavo Pitta

De origem italiana, o aperol ganha um toque francês neste drinque que leva vinho rosé, morango, laranja, água com gás e bastante aperol. A releitura deixa o sabor mais delicado do que o do famoso aperol spritz.

Confira a receita

Mykonian, uma soda italiana de cereja

Mykonian, uma versão de soda italiana de cereja Foto: Giulia Howard/Estadão

Uma opção de drinque sem álcool para o seu verão, o Mykonian é uma versão de soda italiana com xarope de cereja, água com gás e limão. Uma bebida doce, refrescante e perfeita para aproveitar o verão!

Confira a receita

Greek soda, uma soda italiana grega

Greek soda, uma soda italiana com xarope de rosas Foto: Giulia Howard/Estadão

Outro coquetel não alcoólico, o greek soda é também uma soda italiana, mas com toque grego. Ele leva xarope de rosas, água com gás e muito gelo para baixar as temperaturas nos dias de calor. Perfeito para a criançada ou para quem quer curtir sem medo de ressaca!

Confira a receita