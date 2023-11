Os cogumelos são muito variados e podem ser ingredientes coringas na hora de preparar pratos para o almoço ou jantar. Neste caderno, mostramos como eles podem ser protagonistas e fontes de muito sabor nos mais variados pratos. Confira!

Pizza de cogumelos

Essa pizza artesanal com cogumelos é uma excelente pedida para o jantar. A receita da Pizza da Mocca, uma das melhores pizzarias do mundo, segundo o ranking italiano 50 TOP, tem borda grossa e um mix de cogumelos delicioso, acompanhado de molho bechamel e bastante queijo.

Confira a receita

Cogumelos portobello com salsa de avelãs e queijo grana

PUBLICIDADE

Esta receita do restaurante Chou, combina sabores de maneira surpreendente e é perfeita como entrada para o jantar. A avelã destaca-se com o cogumelo e o queijo contribui com cremosidade no prato.

Confira a receita

Chaufa Vegetariana

Um prato tradicional peruano, a chaufa, ganha uma versão 100% vegetariana com esta receita do Rinconcito Peruano. Feita a base de arroz frito, cogumelos e legumes variados, é uma ótima opção de jantar leve e muito saboroso.

Confira a receita

PUBLICIDADE

Camarão wellington com cogumelos

Diretamente do fundo do mar, esta versão diferente do bife wellington leva bastante camarão e é deliciosa. A receita é do Pink Cuisine e inclui várias camadas. Dentre elas, uma massa de frango e amêndoas, um duxelles de cogumelo e um mousse de camarão.

Confira a receita

Tagliolini Al Tartufo

Nesta receita você pode usar a massa que quiser. Talharim, espaguete, penne, você escolhe! Com cogumelos frescos, creme de leite, parmesão e salsa de trufa, esse prato é sofisticado e delicioso.

PUBLICIDADE

Confira a receita