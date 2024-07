É molho vermelho aqui, molho de queijos ali, até mesmo o macarrão na manteiga ou ao alho e óleo. Domingo vai, domingo vem, e os molhos de macarrão clássicos se tornam parte da rotina. Não que isso seja ruim, afinal, a tradição é tradição por algum motivo, mas, mamma mia, com tanto ingrediente saboroso e tantas receitas deliciosas que apostam no diferente, já está mais do que na hora de inovar nos bons e velhos pratos de massa, não acha? Confira três receitas de macarrão com opções de molho diferentes para a sua próxima refeição.

Linguine ao vinho branco

Linguine ao vinho branco Foto: Mantovani/Divulgação

Este macarrão com molho de vinho branco e vôngoles, esta receita rápida e leve é quase um macarrão na manteiga, mas com ingredientes que tornam seu molho diferente e saboroso sem igual.

Massa fresca com presunto curado e queijo ao mel

Massa fresca com presunto curado e queijo ao mel Foto: Ana Bacellar

Presunto e queijo não tem erro, quando combinado à uma massa fresca deliciosa e à doçura do mel, fica melhor ainda. A receita fácil e prática fica pronta rapidinho e vai surpreender com toda a certeza.

Fettuccine de frutos do mar

Fettucine Frutos do Mar do Tuy Cocina Foto: Rubens Kato/Divulgação

Uma receita fácil e rápida vinda diretamente do fundo do mar, este fettuccine leva um molho de frutos do mar deliciosos à base de lula, mexilhão, camarão e polvo, envoltos em molho de tomate.

Para os fãs de massa

Nhoque alla Sorrentina do La Bracier Foto: Neuton Araújo/Divulgação

Aprenda mais receitas de macarrão com outros cadernos de receita disponíveis em Paladar que trazem pratos saborosos e imperdíveis para testar em casa. Tem receita de molho de macarrão para todos os gostos, inclusive para quem quer inovar, mas não abre mão de um bom macarrão ao molho vermelho ou ao molho de queijos.