Leves e saborosos, os suflês são ótimas opções para um jantar saboroso e diferente, ou ainda para complementar o cardápio de qualquer refeição com uma sobremesa quentinha e irresistível.

A massa do suflê permite que uma grande variedade de ingredientes seja adicionada para criar novos sabores e texturas. Os suflês doces combinam bastante com caldas agridoces ou de sabores que contrastem com a massa doce, enquanto os suflês salgados podem ser combinados com outros preparos mais encorpados.

Apesar das variações, uma constante se mantém entre as receitas: as claras em neve, que são as responsáveis pela textura aerada e pelo sabor leve dessa receita. Neste caderno de receitas, separamos cinco preparos diferentes de suflê para você fazer em casa e trazer mais opções de jantar prático. Confira a seleção abaixo.

Suflê de goiabada do Carlota

Suflê de goiabada do Carlota. Foto: Divulgação/Restaurante Carlota

PUBLICIDADE

Para começar a lista, a chef Carla Pernamuco, compartilhou essa receita prática e rápida do suflê de goiabada servido no Carlota. Cremoso e macio, esse suflê também apresenta sabor equilibrado com uma calda de queijo tipo catupiry cremoso.

A chef recomenda utilizar a goiabada pastosa para a receita, a fim de garantir uma textura lisa e sem grumos de goiabada na massa. Confira no link abaixo como preparar essa receita fácil, que é uma opção perfeita para o café da tarde.

Veja a receita

Suflê de queijo fresco

Suflêbásico de queijo fresco Foto: Patrícia Ferraz/Estadão

PUBLICIDADE

Preparado por Patrícia Ferraz, colunista do Paladar, esse suflê de queijo fresco é uma ótima saída para aquele dia em que estamos sem ideias do que fazer para o jantar. A proposta da receita é promover a desmistificação do suflê como um prato de difícil execução, demorando aproximadamente 15 minutos para montar a massa e cerca de outros 20 para assar.

Uma das dicas de Patrícia Ferraz é bater as claras em neve bem firmes, para deixar o suflê estruturado e com uma textura perfeita. Confira o passo a passo e os truques para fazer esse suflê clicando no link abaixo.

Veja a receita

Suflê de alcachofra

Suflê de alcachofra Foto: Lucas Oliveira

PUBLICIDADE

Essa receita da chef Gabi Junqueira apresenta um jeito novo de utilizar a alcachofra, em uma receita bem cremosa e repleta de queijo. Uma dica da chef para o preparo desse prato é se atentar ao cozimento uniforme e crescimento adequado do suflê.

Para isso, é interessante colocar a assadeira no centro do forno na hora de assar, para garantir uma quantidade de calor igual por todo o suflê. Veja no link abaixo o modo de preparo dessa receita prática.

Veja a receita

Suflê de gruyère

Suflê de gruyère Foto: Gabriela Biló/Estadão

PUBLICIDADE

O chef Raphael Despirite compartilhou essa receita prática e deliciosa de um suflê de queijo gruyère. A dica é utilizar os ramequins individuais de porcelana para preparar essa receita, garantindo um preparo mais rápido e uniforme dos suflês. Veja no link abaixo como preparar essa receita.

Veja a receita

Suflê de chocolate com creme de wasabi

Suflê de chocolate do Restaurante Aizomê Foto: Felipe Rau|Estadão

Essa receita de suflê doce, do restaurante Aizomê, combina a leveza da massa aerada de chocolate com a intensidade do creme de wasabi. Integrando referências orientais à receita francesa, essa sobremesa apresenta uma camada de intensidade e picância com a calda, tornando o suflê ainda mais interessante. Confira como preparar a massa e a calda clicando no link abaixo.

PUBLICIDADE

Veja a receita