Guia da AirFryer: aprenda a preparar receitas maravilhosas na fritadeira elétrica

Nos últimos anos, uma inovação eletrodoméstica vem ganhando espaço na cozinha dos brasileiros. A fritadeira a ar, conhecida como AirFryer, revolucionou a forma como preparamos nossas refeições, trazendo uma alternativa muitas vezes mais saudável e prática para a fritura convencional. Funcionando à base de um sistema de circulação de ar quente de alta velocidade, a AirFryer é capaz de cozinhar alimentos de forma rápida, deixando-os crocantes e saborosos.

Aprender a cozinhar com a AirFryer no dia a dia não é uma tarefa difícil, mas requer algumas dicas para aprimorar a utilização do aparelho. Para te ajudar a aproveitar o máximo da sua AirFryer, a chef Bru Calderon e a equipe da Mondial Eletrodomésticos, desvendaram os segredos da AirFryer e ainda deram dicas para deixar suas receitas ainda mais saborosas.

Quais são os melhores alimentos na AirFryer?

A AirFryer é um aparelho muito versátil e, por isso, é possível utilizá-la para preparar os mais variados pratos. No início, quando a AirFryer ainda estava se popularizando, falava-se muito em utilizá-la apenas para o preparo de batata frita, frangos empanados e pão de queijo. Entretanto, existe uma variedade enorme de alimentos que apresentam ótimos resultados quando preparados na Air Fryer, como frango à passarinho, picanha, bolo, vegetais, lasanha, pastéis e uma infinidade de outras receitas, inclusive as mais elaboradas.

Quais são os tipos de AirFryer?

Oito airfryers, de diferentes marcas, foram testadas pelo 'Paladar' Foto: Tiago Queiroz

Existe uma ampla linha de AirFryers que atendem às mais diferentes necessidades dos lares brasileiros. Além dos modelos de 3,4, 5 e 8 litros, que fazem com que os alimentos sejam assados uniformemente, existe também a Air Fryer Forno, com 12 litros, que é ideal para preparar porções maiores que necessitem de assadeiras antiaderentes.

Além dos modelos clássicos, a nova sensação do momento é a AirFryer Dupla, que permite o preparo de duas receitas, simultaneamente, com programação individual para cada uma delas, otimizando o tempo de preparo.

Quais formas e papéis podem ser colocados na AirFryer?

Para muitos a ideia de uma forma na AirFryer ainda é novidade. Mas a verdade é que vários utensílios podem ser usados na AirFryer, tais como formas de alumínio, silicone ou de papel antiaderente. Já as formas de vidro ou cerâmica, podem ser colocadas na AirFryer apenas se forem refratárias, ou seja, que suportam calor de até 200°C. Na dúvida, é só pensar “pode ir ao forno?” Se a resposta for sim, também pode ir na AirFryer.

Outra dúvida comum é se podemos colocar papel na AirFryer. Em relação aos tipos de papéis, o papel alumínio e papel manteiga podem ser usados, desde que presos aos alimentos ou utensílios, para que não obstruam a saída superior de ar da AirFryer.

Devo preaquecer a AirFryer ou não é necessário?

Sim. É fundamental preaquecer a AirFryer por 5 minutos antes de colocar os alimentos. Essa prática faz com que as receitas fiquem fritas ou assadas de forma mais homogênea.

A AirFryer deixa o seu dia a dia mais prático e saboroso Foto: Tiago Queiroz

Consigo preparar o famoso arroz e feijão na AirFryer?

Sem dúvida, a AirFryer é uma grande aliada do brasileiro, trazendo praticidade ao dia a dia e a possibilidade de receitas mais saudáveis. Entretanto, existe uma pequena lista de alimentos cujo preparo não é aconselhado na AirFryer, como arroz e feijão. Como a AirFryer tem características de uma fritadeira elétrica, tanto o arroz quanto o feijão não ficam saborosos no aparelho, já que devem ser feitos através de um cozimento mais lento.

Você já ouviu falar em ‘’cura’' da AirFryer?

Ao adquirir uma AirFryer, é importante fazer a ‘’cura’' para preservar e prolongar a duração do antiaderente. Para isso, antes do primeiro uso, lave o cesto e a base com detergente e uma esponja macia. Seque e espalhe óleo em todo o cesto. Em seguida, ligue o aparelho por 10 minutos a 200°C. Retire a gaveta, espere esfriar e tire o excesso de óleo com um guardanapo ou papel toalha. Volte a lavar e voilá, a ‘’cura’' da sua AirFryer está feita.

É possível fazer doces na AirFryer?

Torta de maçã na AirFryer Foto: Bru Calderon

As receitas de doce na AirFryer ficam uma delícia e são muito simples de preparar. Na fritadeira elétrica, você pode fazer pudins, bolos, brigadeiros, tortas e outros doces maravilhosos sem perder a textura e sabor original das receitas. Devido à temperatura precisa e ao controle do tempo de cozimento oferecidos pela AirFryer, a sua receita de doce pode ser feita de maneira consistente, sem o risco de queimar ou ficar crua.

Pastel fica bom na AirFryer?

Pastel na AirFryer não tem erro. A massa vai ficar fininha e o recheio bem temperado. Para que você consiga preparar pastéis deliciosos de forma rápida e prática, a chef Bru Caldero vai te ensinar a fazer cinco receitas de pastel na AirFryer: pastel de carne, pastel de queijo, pastel de frango, pastel de pizza e pastel de palmito. Aproveite esses recheios maravilhosos e faça um pastel incrível utilizando a sua fritadeira elétrica.

Pastel de frango com catupiry Foto: Giulia Cucio

Como preparar carnes na Airfryer?

Deixar a carne no ponto perfeito, com maciez acentuada e muita suculência, não é uma tarefa simples. Entretanto, utilizar a AirFryer para cozinhar carnes pode trazer resultados surpreendentes, e é possível chegar a uma carne suculenta, saborosa e com textura perfeita. Isso porque a tecnologia de circulação de ar quente de alta velocidade da AirFryer permite que a carne seja cozida de maneira uniforme, garantindo que fique macia por dentro e com uma crosta dourada e crocante por fora. Se você não dispensa uma boa carninha e está curioso para ver a AirFryer em ação, confira aqui cinco receitas de carne na fritadeira elétrica.

Maminha na AirFryer Foto: Giulia Cucio

Veja 5 receitas de frango na AirFryer

Entre as diversas opções de receitas na AirFryer, o frango é uma ótima escolha, já que ele possibilita muitos pratos diferentes, práticos e deliciosos quando feitos da forma correta. Para dar uma força para a galera que ama cozinhar na AirFryer e não dispensa um frango bem temperado e macio, a chef Bru Calderon nos ensinou a preparar cinco receitas deliciosas com frango na fritadeira elétrica.

Frango à passarinho Foto: FELIPE RAU

Quer ajuda para escolher sua AirFryer?

As diferenças entre as AirFryers não aparecem apenas no design, mas também na potência e no tipo de tecnologia empregada. Outros detalhes, como a capacidade do cesto e o preço, claro, também devem ser levados em conta na hora da escolha. Pensando em te ajudar a comprar a melhor AirFryer do mercado, todos esses quesitos foram levados em conta pelo júri para formar o ranking das melhores Airfryers do mercado.