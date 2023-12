O palmito é um legume bastante versátil que pode ser extraído de diversos tipos de palmeiras, entre elas a famosa pupunha. Ele é rico em vitaminas, fibras e tem baixo teor calórico. Além disso, é bastante versátil, indo bem com diversas receitas leves, seja como ingrediente principal ou coadjuvante.

Por ser pouco calórico, é um legume excelente para os dias de calor, que pedem muita sombra, hidratação e refeições levinhas. No verão, apostar em pratos refrescantes e com ingredientes frescos é sempre a melhor pedida. Veja como fazer cinco receitas com palmito que são bem refrescantes e que não pesam no estômago:

Carpaccio de polvo com palmito

Carpaccio de polvo Foto: Raul da Mota

Um carpaccio diferentão e vindo diretamente do fundo do mar é a opção perfeita para quem quer uma refeição leve e refrescante! Com polvo, palmito e tomate, essa receita tem apenas cinco ingredientes e rende dez porções, sendo um jeito ótimo de inovar sem muitas complicações.

Confira a receita

Palmito assado com creme de cogumelos

Palmito assado com creme de cogumelos Foto: Joca Vidal

Unindo delícias como palmito e cogumelos, essa receita é a entradinha perfeita para a reunião de amigos em meio ao calorão. O passo a passo, que é fácil e rápido, leva palmito assado recheado com creme de cogumelos e vai te surpreender.

Confira a receita

Moqueca vegana com banana da terra e palmito

Moqueca vegana com banana da terra e palmito Foto: Ocaso Estúdio RJ

Uma reinterpretação 100% vegana desse clássico baiano, essa moqueca com banana da terra e palmito é perfeita para quem quer uma refeição leve, nutritiva e regada a dendê! A receita é do chef Richard Lang, que assina o cardápio do restaurante Joaquina. A sugestão de acompanhamento para essa delícia imperdível é farofa de dendê e arroz branco.

Confira a receita

Salada de palmito, abacaxi e camarão

Salada de camarão Foto: Leo Souza | Estadão

Nada mais refrescante do que uma bela salada. Essa receita do chef José Guerra, do Restaurante Dalva e Dito, é a combinação perfeita do frescor do camarão rosa, com a crocância do palmito e a doçura cítrica do abacaxi. Fácil de fazer, fica pronta em apenas dez passos e rende quatro porções.

Confira a receita

Ceviche de peixe e palmito pupunha

Aprenda a fazer a versão do ceviche idealizado pela chef do Capim Santo Foto: Mario Rodrigues | Capim Santo

Ceviche é sempre uma delícia, com palmito, então, fica melhor ainda! A chef Morena Leite combina filé de peixe com palmito pupunha e gengibre em um prato super gostoso e que fica pronto rapidinho, rendendo oito porções. Com suco de três tipos diferentes de limão - siciliano, cravo e taiti - é refrescante e perfeito para os dias quentes.

Confira a receita