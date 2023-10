Quem não adoraria impressionar a família e os amigos como um verdadeiro Masterchef? E se lhe dissermos que é possível fazer isso e, ainda por cima, não gastar muito tempo e energia no preparo? Com uma seleção de diversos risotos, você aprenderá a preparar pratos deliciosos e sofisticados que ficam prontos em, no máximo, uma hora.

Risoto de cogumelos

Risoto de cogumelos Foto: Gustavo Pitta

Um clássico, o risoto de cogumelos une o delicioso sabor do funghi ao arroz arbóreo, uma combinação sofisticada e muito fácil de fazer. A chef Adriana Silvério, do restaurante bistrô Rendez-Vous, compartilha a receita, que rende duas porções e fica pronta em apenas vinte minutos.

Confira a receita

Risoto de camarão

Risoto de camarão Foto: Elias Gomes

Para os amantes de frutos do mar e da alta gastronomia, o risoto de camarão traz o melhor dos dois mundos para a mesa. O chef Rafael Braga, do Bambu Restaurante, apresenta essa receita que é uma alternativa prática e rápida para quem quer surpreender no jantar em família ou com amigos em menos de uma hora.

Confira a receita

Risoto com beterraba e queijo de cabra

Risoto com beterraba e queijo de cabra Foto: Gustavo Pitta

Misturando cores, sabores e texturas, o risoto com beterraba e queijo de cabra fica pronto em vinte minutos e rende duas porções. É um prato super diferente e perfeito para saborear a dois. Quem ensina a receita é a chef Adriana Silvério, do restaurante bistrô Rendez-Vous.

Confira a receita

Risoto de cogumelos porcini com trufas

Risoto de cogumelos porcini com trufas Foto: Ricardo D’Angelo

Também pronto em menos de trinta minutos, o risoto de cogumelos porcini com trufas da chef Raissa Palmieri, do The View Bar e Restaurante, tem apenas cinco passos no modo de preparo e é uma aposta certeira para quem quer saborear os tão refinados cogumelos sem perder muito tempo no fogão.

Confira a receita

Risoto de aspargos com camarão

Risoto de aspargos com camarão. Foto: Raul da Mota

O chef Ney Alves, do Piccini Cucina, divide sua receita de risoto de aspargos com camarão, um prato cremoso e muito fácil de fazer, combinando ingredientes do campo e do mar em apenas sete passos.

Confira a receita