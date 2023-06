A segunda-feira chegou, e com ela vem aquela correria da semana que às vezes atrapalha quem deseja fazer refeições mais equilibradas e saudáveis. A dica é tentar definir o cardápio de antemão e para te ajudar na tarefa, separamos três receitas sem carne para você economizar tempo e garantir refeições mais leves e saudáveis. Os pratos são práticos, deliciosos e agradam até mesmo os não vegetarianos: carpaccio de abobrinha com queijo, ceviche com frutas e sem peixe e do lombo feito com jaca. Confira:

Carpaccio de abobrinha com queijo manchego

Carpaccio de abobrinha Foto: Thays Bittar

Esta receita fácil da Adega Santiago é uma boa ideia para aqueles que procuram uma entradinha super prática e sem carne. O carpaccio de abobrinha é ideal para um dia de calor, por ser muito leve - além de fácil de fazer. Servido com queijo, ele fará todos repetirem a porção.

Ceviche com frutas e sem peixe

A versão adocicada do ceviche da chef leva manga, pitaya e melado de romã Foto: Pedro Janequine

Ceviche é um prato saboroso, né? De origem peruana, ele pode ser feito de diversas formas, inclusive doce, usando frutas. Para te ajudar a inovar e agradar a quem não come carne, pedimos para a chef Cintia Sanchez compartilhar conosco uma versão de ceviche sem peixe.

Lombo feito com jaca

Lombo feito de jaca do chef Vagner Ferreira é ideal para servir em sua ceia de fim de ano Foto: Estúdio Movo

O restaurante Cajuí Brasil inspira seus pratos no reino vegetal e, por isso, pedimos para o chef da casa, Vagner Ferreira, compartilhar sua versão de lombo usando a carne de jaca, molho de vinagre de maçã, leite de castanha e melado de cana, além de um recheio de farofa de castanhas.