Bolinho de arroz é 3º melhor aperitivo da Itália, aponta ranking

Em uma recente avaliação gastronômica do site TasteAtlas, o bolinho de arroz conquistou uma posição de destaque entre os aperitivos italianos, ocupando o terceiro lugar no ranking.

O ranking, elaborado por usuários do site, levou em consideração não apenas o sabor, mas também a tradição, a apresentação e a influência cultural de cada aperitivo. O bolinhos de arroz, ou “Arancini”, como são conhecidos na Itália, destacaram-se não apenas pela simplicidade reconfortante, mas também pela complexidade de sabores que consegue oferecer.

Veja as primeiras colocações:

1 - Fritto misto

Ao longo da costa italiana, o fritto misto costuma incluir crustáceos variados, moluscos, camarões e lulas. A receita ainda acompanha a famosa paranza, um nome coletivo para peixes inteiros muito pequenos, como anchovas frescas, sardinhas, cavalas ou tainhas.

2 - Pizzeta

Pizzetta é uma versão pequena de pizza que varia em tamanho e formato, por isso algumas pizzetas podem até ser preparadas em formato de coração. É preparada da mesma forma que uma pizza grande normal, composta por uma base de massa (ou folhada) coberta com molhos, queijos e diversos ingredientes adicionais.

3 - Bolinho de arroz (Arancini)

Arancini do Tappo, com recheio de mussarela. Foto: Bruno Geraldi

Arancini são grandes bolinhos de arroz dourados recheados com uma saborosa combinação de ingredientes no centro. O aperitivo é especialmente popular na Sicília. Os recheios geralmente incluem molho de carne com ervilhas, presunto seco, queijos como mussarela e pecorino, tomate ou alcaparras secas.

4 - Arancini ao ragu

Para esta versão, os arancini costumam ser recheados com ragu e queijo e, às vezes, ervilhas. O ragu é feito com carne moída, cebola, cenoura, aipo, tomate, azeite, sal e pimenta.

5 - Crespelle alla Valdostana

Crespelle alla Valdostana é uma especialidade italiana que consiste em saborosos crepes recheados, cobertos com queijo Fontina e molho bechamel. A massa para os crepes é feita com farinha, leite, ovos, manteiga derretida, sal e pimenta.

Quer conferir a lista de 50 aperitivos? Clique aqui e confira o ranking completo.

Como é feito o ranking do TasteAtlas?

O TasteAtlas não é um ranking feito por especialistas em gastronomia, mas por usuários do site, que dão notas de 0,5 a 5 para uma vasta variedade de pratos típicos de países ao redor do mundo. Para compor os rankings do portal, a plataforma reúne a média das notas recebidas por cada prato para aferir sua classificação geral.

As listas podem comparar diferentes pratos com os mesmos ingredientes ou técnicas de preparo, pratos de determinada culinária com uma melhor nota geral ou ainda classificações mais abrangentes.