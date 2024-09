Em muitos restaurantes de São Paulo – e também em outras cidades que têm um cardápio fixo -, a semana começa com virado à paulista e termina com peixe, com cada dia dedicado a um prato típico.

Seja nos botecos de esquina, nos restaurantes tradicionais ou nos lugares modernos que servem comida caseira, o famoso prato-feito – ou PF, para os íntimos – é parte da rotina da cidade.

Quer saber mais? Confira a seguir os pratos típicos de cada dia da semana dos paulistanos e prepare-se para descobrir as receitas que são populares na cidade.

Segunda-feira: Virado à Paulista

Virado à paulista Foto: ROMULO FIALDINI

Na segunda-feira, o queridinho é o Virado à Paulista, a combinação de arroz, feijão, ovo, couve e bisteca. Acredita-se que a receita foi levada pelos bandeirantes até Minas Gerais, onde se transformou no famoso Tutu à Mineira. É uma herança interessante dessas expedições, que acabou enriquecendo a culinária de diferentes regiões do Brasil.

Veja receita

Terça-feira: Bife a rolê

Bife à rolê Foto: Flavia Novais/Adobe Stock

Terça-feira é um dia curioso. Alguns restaurantes mais tradicionais ainda apostam na dobradinha, mas o bife à rolê acabou se destacando e se tornou a escolha favorita, sendo o mais servido na capital paulista.

Veja receita

Quarta-feira: Feijoada

Feijoada Foto: Gustavo/ Adobe Stock

Quarta-feira? Nem precisa perguntar. É dia de feijoada, claro! Aquela delícia de feijão preto com costelinha, linguiça, couve e farofa, que todo mundo ama. Há quem prefira a versão completa, mas outros optam pela versão mais leve, ideal para o meio da semana.

Veja receita

Quinta-feira: Macarrão

Espaguete com carne moída Foto: Gkrphoto/ Adobe Stock

Quinta-feira é reservada para as massas. Espaguete, lasanha, nhoque, penne... Não importa o tipo, o importante é que há massa para todos os gostos. Isso se deve à forte influência dos imigrantes italianos. É o dia em que os paulistanos fazem uma viagem rápida para a Itália sem sair da cidade.

Veja receitas

Sexta-feira: Peixe

Prato com peixe cozido Foto: Jacek Chabraszewski/ Adobe Stock

Sexta-feira é o dia mais leve da semana, pelo menos no almoço do paulistano. Seja por influência católica – talvez uma referência à Sexta-feira Santa e ao costume trazido pelos portugueses de evitar o consumo de carne nesse dia. Frito, grelhado ou ao molho, o peixe é considerado indispensável para encerrar a semana de maneira mais suave.

Veja receitas

Sábado: Feijoada

Feijoada Foto: Murilo Mazzo Gualda

Sábado também é dia! Se quarta não é suficiente para saciar a vontade, muitos lugares oferecem o “bônus” da feijoada no sábado, porque fim de semana pede um repeteco dessa maravilha. E no sábado, é servida a versão completa, com tudo.

Veja receita

Domingo: Macarrão, churrasco ou pizza?

Churrasco Foto: Canva

Domingo não tem um prato específico do dia. Geralmente, a família se reúne para comer em casa, podendo ser um macarrão à moda da nonna ou um churrasco para reunir amigos e parentes. E, claro, também é um ótimo dia para finalizar com uma pizza.