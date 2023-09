Os peixes são ótimas fontes de ômega-3, proteínas e diversos nutrientes que trazem saúde para o nosso dia a dia. Além de bem-estar, os peixes também agregam sabor a uma gama extensa e variada de pratos, podendo ser tanto as estrelas quanto os coadjuvantes das receitas.

Confira abaixo uma seleção de receitas que separamos com alguns chefs para você poder variar na hora de fazer peixes, com influências de várias regiões do mundo da culinária. Além de saborosos, esses pratos também são muito fáceis de executar.

Poke de salmão

Poke de salmão Foto: Marinho Oguru

Uma receita leve e fácil de fazer para quem procura uma refeição saudável e refrescante. Esse poke de salmão do Poke Oguru abre a possibilidade da inclusão dos mais variados ingredientes, e a receita conta com algumas sugestões, como adição de manga e edamame, além de temperos.

Ceviche peruano

Ceviche peruano Foto: Istock

Ainda na linha das receitas refrescantes, o ceviche peruano da chef Fádia Cheaito segue o preparo tradicional do prato, que tem a técnica do peixe “cozido” no leche de tigre, que garante a acidez e a textura necessária ao prato. Esse prato é uma viagem pela culinária da América Latina!

Risoto de bacalhau assado

Risoto de bacalhau assado. Foto: Rodolfo Regini

Assinado pelo chef Gabriel Marques, da Osteria Nonna Rosa, esse prato intercala o peixe típico da gastronomia portuguesa, o bacalhau, com um preparo clássico de risoto ao estilo italiano, para uma combinação saborosa de referências culinárias e sabores. Uma receita prática, que vale a pena experimentar.

Fish and chips de tilápia

Peixe frito com batata frita do chef Lucas Medina, do Senac São Paulo Foto: FELIPE RAU

Ícone da cultura gastronômica do Reino Unido, essa combinação de tiras empanadas de peixe e batatas fritas crocantes está presente na culinária local há pelo menos mais de um século. No entanto, sua exata origem é disputada por alguns estabelecimentos que se reconhecem como inventores.

Nessa versão com ingredientes brasileiros, o chef Lucas Medina faz a massa clássica da receita e seus acompanhamentos a partir de uma releitura da receita, adequando-a para o preparo caseiro.

Vatapá de Bacalhau

Vatapá Foto: Codo Meletti|Estadão

A receita de vatapá do restaurante português Tasca da Esquina mostra a versatilidade do prato, e traz o bacalhau como elemento que o aproxima também das referências da culinária portuguesa.

