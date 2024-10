A primavera chegou trazendo consigo não apenas o desabrochar das flores, o que deixa a paisagem das cidades muito mais bonitas, mas também a época de várias frutas deliciosas que rendem muitas receitas irresistíveis. Conversamos com a docente Fernanda Suzumura, da área de Gastronomia do Senac São Paulo, para saber exatamente quais frutas são essas dicas de preparos para aproveitarmos cada uma delas.

Bolo de abacaxi fofinho Foto: Beatriz Mazzei/Divulgação

Abacaxi: é uma fruta tropical originária da América do Sul. O abacaxi chama muita atenção por sua casca espinhosa e também pela polpa deliciosa que é perfeita para bolos e drinks, como a piña colada.

Suco de acerola com laranja Foto: Odu Mazza - stock.adobe.com/Adobe st

Acerola: pequena e arredondada, essa fruta possui uma combinação de doce e azedo que a torna ideal para sucos (suco de acerola com laranja) e sobremesas (flan de acerola com coco).

PUBLICIDADE

Chá de folha de amora gelado com limão Foto: Aline Braz/Divulgação

Amora: essa fruta chama muita a atenção pelo seu formato arredondado, e benefícios para a saúde. As pretas tendem a serem mais doces, já as vermelhas são mais ácidas. As amoras são ótimas para fazer geleias, vitaminas, chás e bolos.

Bolo de banana, maçã e aveia Foto: Thaís Barca/Arquivo pessoal

Banana: é uma das frutas mais populares do mundo e é amplamente consumida no Brasil. A banana também tem muitos benefícios sendo rica em vitaminas e minerais. Ela combina muito bem em smoothies e bolos.

Batida de coco Foto: Giulia Howard/Estadão

PUBLICIDADE

Coco: é uma fruta muito prática que pode ser aproveitada de muitas formas diferentes. A sua parte líquida é muito refrescante e é muito boa para se hidratar, Já a polpa pode ser consumida fresca e fazer parte de diversas receitas, como bala de coco, bolo, e uma batida de coco

Chá de jabuticaba Foto: Thais Barca/Divulgação

Jabuticaba: uma fruta típica do Brasil com aparência inconfundível por ser bem redonda e escura. Ela possui um sabor doce e levemente ácido. A jabuticaba também tem muitos benefícios, dentre eles, propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Ela pode servir como ingrediente para chás, drinks e geleias.

Jaca Amiga, do Bia Hoi SP. Foto: Guilhermo White/Bia Hoi SP/Divulgação

Jaca: é a maior fruta que cresce em árvore, tem uma casca espinhosa verde e amarela e possui uma polpa doce. A jaca pode ser usada tanto em receitas salgadas como em doces, como lombo feito com jaca e bolinho de jaca. Ela também é ótima para drinks, como o jaca amigo.