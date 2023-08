15 sugestões de bares para conhecer em São Paulo

15 bares para conhecer e se refrescar

Os dias mais quentes estão chegando, e cada vez mais, a busca por se refrescar tem aumentado. Apesar de ser inverno, o calor está dando as caras por São Paulo. Pensando nisso, o Paladar elencou 15 bares para curtir o calor com os amigos e saborear uma boa cerveja.

Do Kia Ora com suas opções refrescantes para dias quentes, ao ambiente speakeasy do Câmara Fria, há algo para todos os gostos.

O Hocus Pocus oferece novos rótulos cariocas em São Paulo, enquanto o Cão Véio cativa com suas cervejas nacionais e importadas. No famoso Bar Brahma, saboreie clássicos como o Chopp Brahma Claro e o Black.

A Dickey’s Barbecue Pit combina carnes defumadas com cervejas selecionadas, enquanto o Quinkas Bar traz opções inesperadas. Para quem gosta de rock, o Blues Beer oferece chopes e música ao vivo.

Esses são apenas alguns exemplos. Quer conhecer mais detalhes sobre cada um desses bares e suas experiências únicas? Confira a matéria completa no Paladar e planeje sua próxima saída para aproveitar o melhor da cena cervejeira de São Paulo!