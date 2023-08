Cerveja de maconha? Bar em São Paulo lança bebida com gosto e aroma da planta

Localizado no Largo da Batata, em São Paulo, o bar Hocus Pocus, lançou em abril deste ano uma linha de cervejas sazonais aromatizadas com cannabis. O produto foi desenvolvido com terpenóides, que são compostos da planta que saborizam outros alimentos, como sorvetes e chocolates.

Em entrevista ao Paladar, Humberto Ribeiro, proprietário do bar que trouxe essa inovação, afirma que a cerveja possui o aroma e as notas da planta, mas não causa efeitos entorpecentes: “Traz essa percepção específica da planta mesmo. Não dá o ‘barato’, mas traz o barato do lúpulo, que é um primo botânico da cannabis”.

Para saber quais são os custos da linha artesanal e entender mais sobre a mente por trás do lançamento, confira a reportagem completa de Matheus Mans, que pode ser acessada aqui.