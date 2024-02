2º melhor suco de uva de São Paulo é de Ribeirão Branco; saiba qual é

O suco de uva integral é considerado uma das opções mais naturais do supermercado quando se trata de bebidas. Mas são tantas opções, com garrafas de plástico, vidro e caixas, que é difícil escolher.

A diferença entre esses tipos de bebidas, porém, não está apenas no preço. Geralmente, esses produtos deixam em letras chamativas que é “100% suco”, sem adição de açúcares ou conservantes.

Mas é importante ficar atento, pois a indústria tem suas pegadinhas. Para facilitar a vida do consumidor, o Paladar resolver testar as marcas de suco de uva integral mais vendidas nos supermercados.

Um time de jurados foi convidado para provar às cegas dez marcas de sucos. Para a realizar a avaliação, as garrafas foram devidamente descaracterizadas e os sucos, servidos em copos transparentes ajudar na observação.

Para os especialistas, a segundo melhor suco de uva foi o da marca Davo. O produto foi considerado um dos preferidos pelo frescor, presente tanto no aroma quanto no paladar, pela boa acidez e pelo dulçor equilibrado.

O suco da Davo é produzido pela vinícola de mesmo nome, cujos vinhedos estão localizados em Ribeirão Branco, no interior de São Paulo. Feito de uvas isabel e bordô, o produto agradou muito o júri.

O ranking completo com todas as marcas avaliadas pelo Paladar com a ajuda dos jurados, pode ser acessado aqui.