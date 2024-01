Quais são as 3 melhores marcas de suco de uva integral no mercado? Relembre teste

O suco de uva é um dos mais consumidos e procurado pelas pessoas nos supermercados. Ele pode ser encontrado totalmente pronto e até em versões integrais, que prometem um suco natural e sem adição de açúcares.

De olho na preferência dos consumidores pelo suco, o Paladar realizou em setembro de 2023 um teste com as 10 marcas de suco de uva mais encontradas nas prateleiras dos supermercados. Um time de jurados convidados participou do teste às cegas com opções integrais do suco e avaliaram a qualidade dos produtos.

Os especialistas avaliaram a aparência, aroma e sabor dos sucos para definirem um top 3 com as melhores marcas.

Para eles, a Casa Madeira apresentou o melhor produto, com um suco encorpado e potente, aroma agradável e marcante, sabor acentuado da uva, frescor, acidez equilibrada, presença de taninos e açúcar na medida certa.

Já o 2º melhor foi o suco da marca Davo, feito de uvas isabel e bordô, foi um dos preferidos do júri pelo frescor, presente no aroma e no paladar, além da “acidez gostosa” e do dulçor equilibrado.

Em 3º lugar aparece o suco da Villa Piva, que também se saiu bem em todos os quesitos avaliados pelos jurados. Com aroma de fruta madura, entregou frescor, acidez e doçura na medida certa, além do sabor marcante de uva que permanece na boca.

