Testamos 11 marcas de suco de laranja do mercado; veja qual ficou em 1º lugar

A qualidade do suco de laranja do mercado pode variar significativamente. Enquanto uns são feitos com laranjas frescas e têm um sabor mais próximo do natural, outros podem apresentar um gosto amargo devido à produção a partir de concentrados, aromatizantes ou corantes.

No entanto, esses atributos negativos não se aplicam à marca Fazenda Bela Vista, que foi eleita por especialistas no assunto como campeã entre as opções disponíveis aos consumidores.

Seu sabor equilibrado entre acidez e doçura, além do aroma agradável e da boa aparência, destacaram-se a ponto de superar as outras marcas. Neste caso, o ponto alto foi o produto apresentar gosto mais próximo ao natural.

Esse resultado foi revelado na matéria escrita por Danielle Nagase, após uma degustação às cegas promovida pelo Paladar, onde foram avaliadas 11 marcas de sucos de laranja. Para descobrir detalhes, leia o conteúdo completo.