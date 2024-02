3 dicas infalíveis para preparar o feijão preto perfeito

Comumente fazendo par com o arroz, o feijão é um item essencial no prato dos brasileiros, o que justifica a necessidade de sempre manter um alto nível de qualidade no preparo, certo? No caso de quem opta pelo feijão preto, que faz parte da tradicional e elaborada feijoada, mas também pode compor pratos mais simples, alguns cuidados específicos devem ser tomados para se obter um bom resultado.

Em busca das melhores orientações possíveis, o Paladar foi atrás de Marco Aurélio Sena, chef do Tantin Bar, que compartilhou excelentes dicas para a cocção desse clássico ingrediente que compõe a rica gastronomia do Brasil.

De acordo com o chef, o primeiro passo para alcançar o feijão preto perfeito começa antes da panela. Tudo começa com a higienização dos grãos, que devem ser lavados com muita água corrente e, em seguida, ficar de molho durante oito ou doze horas em um recipiente com água fresca. O ‘segredo’ dessa etapa é trocar a água na metade do tempo para eliminar toxinas.

Já na hora de cozinhar, Sena recomenda que o feijão entre em cocção apenas com água, algumas folhas de louro e outros temperos a gosto. O sal deve ser adicionado somente ao fim do processo, evitando assim o desmanche dos grãos dentro da panela.

Outros macetes para o preparo do feijão preto são compartilhados por Marco na matéria ‘Feijão preto: veja truques para evitar erros na hora de cozinhar’, por Felipe de Paula. Confira aqui.