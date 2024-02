Conheça os 7 restaurantes mais icônicos de Salvador para comer moqueca, segundo o TasteAtlas

Ensopado à base de peixes ou frutos do mar temperado com especiarias regionais, a moqueca é um dos pratos mais famosos do Brasil, e tem influências indígenas, africanas e portuguesas.

O prato tem três versões tradicionais: a baiana, que leva azeite de dendê, coentro, leite de coco e pimenta malagueta; a paraense, feita com peixes amazônicos, goma de mandioca, tucupi e jambu; e a capixaba, com urucum e azeite de oliva, conforme aponta o artigo do Guia Michelin.

E quem deseja experimentar a versão baiana do prato essencialmente cozido em panela de barro pode encontrar opções muito boas seguindo as recomendações do TasteAtlas, que elencou os restaurantes localizados no coração da Bahia, Salvador, que oferecem as melhores moquecas; confira:

Como funciona o TasteAtlas?

É essencial frisar que as recomendações do TasteAtlas não possuem cunho profissional, mas amador. A plataforma é utilizada por internautas do mundo todo para registrar suas experiências gastronômicas redigindo avaliações e atribuindo notas de 0,5 a 5 a restaurantes, pratos, bebidas e outras produções alimentícias regionais.