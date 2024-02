Conheça os restaurantes mais icônicos de São Paulo para comer coxinha para o TasteAtlas

São Paulo é uma das cidades mais diversas do Brasil e quando se trata de comida não é diferente. O local é conhecido por ter centenas de restaurantes com alimentos de várias partes do mundo, sendo possível encontrar desde pratos mais simples aos mais elaborados.

Apesar de ser possível encontrar qualquer tipo de comida em São Paulo, há um quitute que surgiu na cidade e faz sucesso entre os brasileiros. A coxinha de frango é muito popular e pode ser encontrada na maioria das lanchonetes, bares e restaurantes do município.

Mas, claro que há estabelecimentos que são especializados no salgado e arrasam no preparo. Um ranking do TasteAtlas listou os melhores lugares de SP para provar uma boa coxinha, confira: