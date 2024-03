3 melhores feijoadas com delivery em São Paulo

O delivery facilita muito a vida das pessoas e, hoje, até mesmo pratos tradicionais da culinária brasileira podem chegar na sua casa quentinhos e com todos os acompanhamentos, como no caso da feijoada.

Atualmente, muitos restaurantes que servem o prato também disponibilizam a versão em delivery. A seguir, saiba onde pedir as três melhores feijoadas de São Paulo:

Dinho’s

O restaurante serve as feijoadas light e tradicional, com a opção de pedir porção extra de feijão e “pertences da feijoada”, que inclui carne seca, lombo, costelinha, paio, linguiça portuguesa, rabo, pé, orelha e língua. As entregas são feitas via IFood ou pelo delivery do próprio restaurante.

Endereço: R. Professor Azevedo Amaral, 70 - Jardins | Alameda Santos, 86 - Paraíso

Bolinha

Um dos locais mais conhecidos quando se trata de feijoada, a casa foi inaugurada em 1946 e serve o prato todos os dias. A feijoada magra serve duas pessoas, incluindo costela suína, carne seca, linguiça portuguesa, paio, lombo, língua bovina e acompanhamentos diversos, como torresmo, couve, arroz e bisteca. A feijoada tradicional tem o mesmo valor da magra, mas inclui pé, rabo e orelha.

Os pedidos para entrega podem ser feitos através do delivery próprio do Bolinha pelo site ou pelo telefone (11) 3061-2010. O restaurante também aceita encomendas via IFood.

Endereço: Avenida Cidade Jardim, 53 Jardim Europa - Itaim Bibi

Nelito Bar e Restaurante

A feijoada é o prato da casa às quartas, sábados e domingos. O local oferece opções de pequena, média e grande. Nos mesmos dias, é servido uma porção crocante de torresmo. As entregas são feitas via IFood ou pelo telefone (11) 3877-0126, neste caso com retirada.

Endereço: R. Mário, 75 - Vila Romana

