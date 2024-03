Guia gastronômico compara feijoada brasileira e portuguesa; descubra as diferenças

A feijoada é um dos pratos mais famosos do Brasil, mas o que muitos não sabem é que Portugal também tem uma feijoada para chamar de sua e que é bem diferente da que estamos acostumados.

Enquanto na receita brasileira, o ingrediente principal é o feijão preto acompanhado de carnes salgadas, como bacon, paio, linguiça, carne de porco e carne seca, a feijoada portuguesa leva feijão branco ou feijão vermelho, chouriço, carne de porco, farinheira portuguesa, folhas de repolho, molho de tomate, cenoura, entre outros ingredientes.

O TasteAtlas comparou as duas opções, de acordo com a média das notas dadas pelos usuários da plataforma e dos ingredientes utilizados. No guia gastronômico, a feijoada brasileira tem nota 4,4 e a portuguesa 4,1.

O site ainda destacou que processo de cozimento da feijoada brasileira é lenta, podendo demorar várias horas. Já a versão de Portugal tem um tempo de preparo mais rápido. “Eles são parecidos, mas não são iguais”, ressaltou a plataforma nas redes sociais.

Saiba como funciona o TasteAtlas

O TasteAtlas é um guia online interativo dedicado à comida tradicional, bebidas locais e restaurantes autênticos ao redor do mundo. A avaliação no TasteAtlas é feita com base em opiniões e avaliações de usuários, críticos e especialistas em gastronomia, focando na autenticidade, qualidade dos ingredientes e experiência culinária geral para determinar as melhores recomendações gastronômicas globais.