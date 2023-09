3 receitas de brigadeiro para variar o preparo em casa

Cremoso, macio e muito popular nas festas brasileiras de aniversário, o brigadeiro, assim como o pão de queijo, é uma paixão nacional.

Sua receita é simples e leva poucos ingredientes: achocolatado em pó, leite condensado e manteiga, podendo ser adaptado de muitas formas, conferindo ao doce texturas e até sabores diferenciados, que vão além do tradicional chocolate.

A equipe do Paladar separou, nesta matéria, três receitas diferentes de brigadeiro, incluindo o sabor inusitado de limão-siciliano, para você reproduzir em casa e saciar a vontade de comer um docinho depois do almoço ou do jantar:

Brigadeiro de Amandita

Este doce ficou ideal para quem é fã do brigadeiro tradicional e também adora o chocolate Foto: Daniel Teixeira | Estadão

PUBLICIDADE

Receita exclusiva da chef Carole Crema, esse brigadeiro é recheado com o chocolate Amandita, que tem um sabor semelhante ao de uma noz. Confira o passo a passo aqui.

Brigadeiro de limão-siciliano

Receita de brigadeiro de chocolate branco com limão siciliano da chef confeiteira Marilia Lima Foto: Marilia Lima | arquivo pessoal

Harmonizando o cítrico do limão com o sabor adocicado do chocolate branco, essa receita da confeiteira Marilia Lima é rápida, fácil e surpreendente. Aprenda a reproduzi-la aqui.

Brigadeiro de ninho com creme de avelã

PUBLICIDADE

Brigadeiro de ninho com Nutella Foto: Brigadayros

Por fim, se você gosta da combinação de sabor entre o leite em pó e o creme de avelã, vai amar essa receita da chef Júlia Nuss. Confira o passo a passo aqui.