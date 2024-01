4 receitas salgadas com a beterraba como protagonista

A beterraba traz ao prato suas características que realçam a cor forte do vegetal, além do sabor adocicado no paladar. Além disso, apresenta versatilidade em receitas salgadas.

Unindo esses aspectos, separamos 4 receitas salgadas nas quais a beterraba é protagonista. Em conjunto com as vantagens, ainda dá para contar com o benefício do vegetal ser encontrado com facilidade em mercados ou feiras.

Salada morna de beterraba e creme de ricota

Para servir em dias frios, você também vai precisar de uvas e cebolas entre os ingredientes dessa salada. Veja a receita completa aqui.

Arroz de beterraba

Ideal para fugir de receitas tradicionais, finalize esse prato com pitadas de raspas de limão e queijo de ovelha. Veja a receita completa aqui.

Folhado de beterraba

O folhado de beterraba oferece uma refeição leve, além de render cerca de 12 porções - ideal para toda a família. Veja a receita completa aqui.

Beterraba assada no papel-alumínio

Se você gosta da versão pura do vegetal, esse prato vai agradar o seu paladar. Veja a receita completa aqui.