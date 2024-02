5 alimentos ideais para combater a ressaca pós-Carnaval no café da manhã

Após dias de festa, folia e alto consumo de bebidas alcoólicas em blocos e bailes temáticos, o carnaval chegou ao fim. A sensação é de alegria apara aqueles que aproveitaram os dias, mas também pode ser de incomodo para quem exagerou, o que pode vir companhado de uma ressaca.

Mas antes que bata o arrependimento, há algumas coisas que podem ajudar para uma rápida recuperação. Ao acordar, sempre é bom beber pelo menos dois copos de água, já que a hidratação é a chave da recuperação.

No café da manhã, alimentos como aveia, abacate ou avocado, ovos e torradas promovem energia e bem-estar. Omelete de cogumelos e ovo pochê também são boas opções, pois contêm cisteína, que facilita a expulsão de acetaldeído, toxina produzida pela metabolização do etanol no fígado e responsável pelo efeito ressaca.

Uma boa alternativa é um avocado toast. Esse lanche contribui para a digestão do álcool e quando temperado com especiarias ajuda o fígado e a vesícula biliar a trabalharem para uma melhora completa.

Em contrapartida, laticínios devem ser evitados, já que são de difícil digestão. Por incrível que pareça, um mero queijo quente pode causar azia e piorar a situação. Para saber mais opções de alimentos para ingerir ao longo do dia e curar a ressaca, leia a matéria completa.