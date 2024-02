Vai pular bloquinho de Carnaval na Vila Mariana? Saiba onde comer

Se você pertence ao público que costuma aproveitar o feriado do Carnaval na folia, já sabe que para manter-se seguro, com saúde e energia, é necessário estar bem alimentado e hidratado. É por essa razão que o Paladar reuniu três sugestões de restaurantes próximos aos blocos Bicho Maluco Beleza e Filhos de Gil, que acontecerão na Vila Mariana, em São Paulo.

São Carlos Lanches

Localizado estratégicamente em meio aos prédios universitários da região, a São Carlos é para quem gosta de lanches prensados e bem servidos, acompanhados de maionese caseira típica para esse tipo de refeição. Além das porções de batata frita, a lanchonete tem em seu cardápio opções para todas as fomes. Para as grandes, tem o x-tudo, que leva ovo, presunto, bacon, azeitona, queijo, hambúrguer artesanal, tomate e alface; já para as médias, tem o x-salada, feito com maionese da casa, hambúrguer artesanal, alface, salada e queijo.

Onde: Rua Maj. Maragliano, 433, Vila Mariana. Telefone: (11) 5573-5800. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 17h30 às 22h30.

Mapu

Oferecendo o melhor da comida taiwanesa da região, o Mapu fica em um sobradinho aconchegante e tem como carro-chefe o bao, um sanduíche de pão extremamente macio, cozido no vapor, com recheios variados como sobrecoxa de frango, cebolinha, maionese de wasabi, pepino e molho apimentado, ou pancetta com amendoim, conserva de mostarda e coentro, entre outras opções saborosas.

Onde: Rua Áurea, 267, Vila Mariana. Telefone: (11) 5081-4070. Horário de funcionamento: de terça a sexta-feira, das 11h30 às 14h30 e das 18h às 22h; aos sábados, das 12h às 15h30 e das 18hàs 22h.

Veloso Bar

Com uma das melhores coxinhas da cidade, o Veloso é o lugar perfeito para quem deseja comer petiscos acompanhados de ótimos drinques e chopes, tornando-se quase uma parada obrigatória para quem está circulando pela região.

Onde: Rua Conceição Veloso, 54, Vila Mariana. Horário de funcionamento: de terça a sexta, das 17h às 23h30; sábado, das 15h às 23h30; domingo, das 15h às 22h.

