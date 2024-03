5 dicas de café da manhã para ajudar a diminuir a ressaca

Quem bebe álcool e nunca teve pelo menos uma leve ressaca que atire a primeira pedra. A sensação ruim, que costuma ser acompanhada de dor de cabeça, pode melhorar ao longo do dia se alguns passos forem seguidos, e isso inclui alimentação de qualidade e o consumo de muita água.

A principal dica é tomar pelo menos dois copos d’água assim que despertar, pois a hidratação é a chave para uma rápida recuperação.

Meia hora depois, uma boa ideia é trocar o café por um chá de gengibre com mel. A cafeína, apesar de estimulante, pode desidratar o corpo e, por contrair os vasos sanguíneos, ajudar a aumentar as dores de cabeça.

Outra coisa essencial é se alimentar bem durante a manhã e consumir durante o desjejum alimentos como aveia, abacate, ovos e torradas, que contribuem para o acúmulo de energia e bem-estar.

Boas opções de receita são omelete de cogumelos e ovo poché, pois contêm cisteína, substância que facilita a expulsão de acetaldeído, toxina produzida pela metabolização do etanol no fígado e responsável pela ressaca. Em contrapartida, tente evitar laticínios, pois são de difícil digestão.

Para os sucos, uma dica é a bebida feita com tomate, que ajuda a reduzir a queimação no estômago. Vem daí a lenda de que Bloody Mary cura ressaca, mas, na verdade, é a glicose do fruto que regula o nível de açúcar no sangue e alivia a fadiga sem causar irritação no sistema digestivo.

Comer banana ou receitas feitas com a fruta também pode ser interessante, já que ela é rica em eletrólitos, principalmente potássio, vitamina B e carboidratos, que combatem os efeitos depressivos do álcool.

Para saber mais dicas sobre como se recuperar da ressaca e quais alimentos consumir ao longo do dia, leia a matéria de Fernanda Meneguetti, no Paladar.