5 dicas para preparar um café expresso perfeito

O grão de café um dos mais famosos do mundo e, além de estar presente na bebida, pode integrar diversas outras receitas. Para os amantes do cheirinho e gosto de café, é fácil encontrar a bebida quente ou gelada em cada esquina.

Apesar de comum em várias culturas e ser consumidos a muitos anos, são várias as curiosidades em torno do café, especialmente no preparo da bebida, já que são várias as maneiras de se passar um café.

O café expresso, por exemplo, ao contrário do coado, é feito sob alta pressão. A água quente é forçada a passar rapidamente pelo café moído, criando uma bebida mais intensa. Para prepará-lo é necessário o maquinário específico.

Para quem é fã de um bom expresso, o portal Informe Brasil listou 5 dicas para ter uma bebida perfeita, confira:

Qualidade do grão: para fazer um bom café expresso, algo que faz a diferença é a qualidade do grão que você vai utilizar no preparo. O mais recomendado é fazer o café logo após a moagem ou torragem do grão. Extração: é essa etapa que faz a bebida ficar com sabor e aroma mais intensos. A extração ideal demora cerca de 20 a 30 segundos. Água: a qualidade do seu expresso também vai depender da água utilizada, uma água com muito cloro ou outros componentes, por exemplo, pode alterar o sabor do café. Por isso prefira usar sempre água filtrada. Moagem: saber a forma ideal para moer o café é importante, porque se o grão ficar muito fino, a bebida pode apresentar um sabor amargo, e se ficar muito grosso, pode ficar fraca ou sem sabor. Temperatura: a temperatura ideal é imprescindível, pois se for confeccionado em temperatura mais baixa, pode resultar em um grão subtraído, o contrário também não é bom, já que uma alta temperatura pode fazer o café fica amargo. O ideal é prepará-lo quando a água atingir entre 90 à 96 °C.

Qual o melhor café moído e torrado do mercado?

Para aqueles que costumam preparar a bebida com café moído e torrado já encontrado pronto nos supermercados, o Paladar realizou um teste para julgar quais produtos valem a apena investir.

Após a avaliação às cegas com a ajuda de especialistas, a marca Três Corações foi a grande campeã. O café coado feito com os grãos moídos se destacou pelos tons suaves que misturaram o sabor de chocolate e fruta no paladar, com um amargor ao final da degustação. Também receberiam elogios do júri as marcas Melitta e Fort, que ficaram em segundo e terceiro lugar respectivamente.

Para conferir como foi feito o teste e a avaliação do jurados especializados sobre as marcas de café moído, leia a matéria completa.