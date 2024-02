Melhor café em cápsula do mercado é de marca francesa; conheça

A L’Or (Santuoso) foi escolhida como a melhor marca de cápsulas de café por especialistas convidados do Paladar. Seu sabor equilibrado, aroma de frutas frescas e espuma cremosa que se integra ao corpo sedoso se destacaram na avaliação.

De acordo com informações do site da marca, ela tem origem na França e entrou no mercado brasileiro em 2017, com o objetivo de dar continuidade ao trabalho de entregar o café da mais alta qualidade em todas as produções.

O teste de classificação foi conduzido às cegas, o que significa que as amostras não identificadas foram avaliadas em critérios como sabor, aroma e finalização, conforme mencionado na matéria de Danielle Nagase.

Para isso, foram consideradas marcas de todas as categorias, exceto a Nespresso, que é comercializada em lojas próprias. Neste caso, o teste tem relevância porque as cápsulas de café ganharam espaço nas prateleiras dos mercados devido à sua praticidade na rotina. Leia o conteúdo completo sobre o assunto.