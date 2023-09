5 receitas com ingredientes que ajudam a prevenir o Alzheimer

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que cerca de 55 milhões de pessoas vivem com algum tipo de demência, sendo a mais comum o Alzheimer. No Brasil, o distúrbio atinge cerca de 1,2 milhão de pessoas, principalmente idosos entre 65 e 85 anos, segundo o Ministério da Saúde.

Algumas universidades dedicam-se a descobrir quais alimentos podem ajudar no combate ao Alzheimer, já que estudos recentes sugerem que adotar bons hábitos alimentares pode retardar significativamente essa e outras doenças. Entre os estudos está o da Universidade de Newcastle, no Reino Unido, que entrevistou 60 mil pessoas para descobrir quais alimentos poderiam frear o avanço do Alzheimer.

Os resultados da pesquisa indicam que o consumo de mais azeite de oliva, legumes, peixes, nozes e frutas resulta em uma diminuição de 23% no risco de desenvolver demência cerebral.

Se você tem dificuldades para inserir esses ingredientes na sua rotina, que tal conferir cinco receitas simples que envolvem azeite, peixes, nozes, legumes e frutas? Aqui você encontra um cardápio completo, da entrada à sobremesa, que busca retardar o avanço do Alzheimer.

Salada de maçã com nozes

Salada com maçã assada, nozes e queijo do tipo gorgonzola ou roquefort Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Segundo o estudo da universidade britânica, as nozes têm uma alta capacidade de prevenir distúrbios cerebrais. Então que tal experimentar esse toast de mel e nozes do DoRo Gastronomia? Essa torradinha é uma ótima opção de entrada para seu almoço ou jantar.

Feijão com carne moída e legumes

Feijão com carne moída e legumes Foto: Melchior Neto

Boa opção para ser o principal prato da sua refeição, o feijão com legumes e carne moída possui excelentes compostos bioativos, segundo o estudo. Essa receita da chef Cris Muratori ainda é super simples de preparar.

Ceviche de peixe e palmito

Aprenda a fazer a versão do ceviche idealizado pela chef do Capim Santo Foto: Mario Rodrigues | Capim Santo

Peixes também são ótimos aliados na prevenção do Alzheimer. Essa receita de ceviche de peixe e palmito da chef Morena Leite pode ser uma opção refrescante e deliciosa para uma refeição principal.

Azeite de pimenta com ervas

Azeite de pimenta calabresa Foto: Tiago Queiroz

Para harmonizar seus pratos, que tal um azeite de pimenta com ervas caseiro? Essa receita da chef Cris Muratori vai deixar suas refeições mais saborosas, além de ajudar na prevenção do Alzheimer.

Torta de morango caseira

Torta de morango com creme de baunilha e massa crocante para servir como sobremesa Foto: Tadeu Brunelli | Dona Deola

O estudo da Universidade de Newcastle diz que as frutas são ótimas no combate ao Alzheimer. Principalmente os morangos, que contém compostos protetores da função cognitiva. Por isso, experimente essa receita de torta de morango caseira da Dona Deola. Essa sobremesa é, com certeza, uma verdadeira delícia.

