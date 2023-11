Chef catalão morto em acidente de moto é homenageado no 50 Best; veja vídeo

O chef espanhol Daniel Redondo, que morreu na última sexta-feira, 24, aos 46 anos, vítima de um acidente de trânsito, foi homenageado durante a cerimônia do Latin America’s 50 Best Restaurants 2023, que aconteceu no Copacabana Palace, na cidade do Rio de Janeiro.

“Daniel Redondo foi um destaque da comunidade culinária. Teve o seu impacto na Espanha, mas é claro, foi no Brasil que atingiu seu sucesso pessoal e profissional. Lamentamos sua partida, descanse em paz”, disse um dos mestres de cerimônia do evento.

Veja o vídeo:

Redondo era extraordinariamente talentoso e destacou-se não apenas como cofundador do renomado restaurante Maní em São Paulo, ao lado de sua então mulher Helena Rizzo, chef renomada e atual jurada do Masterchef+, mas também por sua abordagem inovadora e técnica refinada na culinária.

Nascido em Girona, Espanha, ele começou sua carreira no El Celler de Can Roca, eleito o melhor restaurante do mundo pelo 50 Best, onde adquiriu uma vasta experiência e formação que influenciariam profundamente seu trabalho no Brasil.

Redondo foi uma força criativa fundamental no Maní, que, na mesma cerimônia, acabou premiado como um dos 50 melhores restaurantes da América Latina.

Localizado em São Paulo, o restaurante famoso por sua culinária contemporânea com um toque brasileiro, conquistou a 34ª posição na lista.

