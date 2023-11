Como é comer no El Celler de Can Roca, restaurante chefiado por Daniel Redondo, morto aos 46 anos

O mundo da gastronomia sofreu uma grande perda com o falecimento do chef espanhol Daniel Redondo, aos 46 anos, em um acidente de moto. Reconhecido por sua extraordinária habilidade culinária, Daniel deixou sua marca em diversas cozinhas de prestígio mundial, incluindo o El Celler de Can Roca, onde trabalhava atualmente.

Este estabelecimento, duas vezes nomeado o melhor restaurante do mundo, prestou uma emocionante homenagem a ele em seu Instagram, exaltando seu talento descomunal e perseverança. “Que talento descomunal. Nascido para cozinhar. Uma pessoa perseverante, talentosa”, destacou o El Celler de Can Roca, em suas redes sociais.

Situado em Girona, Espanha, o El Celler de Can Roca não é apenas um marco na carreira de Redondo, mas também um expoente da alta gastronomia. Com três estrelas Michelin, o restaurante é um verdadeiro templo da cozinha moderna.

Em 2016, Luiz Américo Camargo, padeiro e curador do festival gastronômico Taste, que era editor e crítico de gastronomia do Paladar, descreveu a experiência de jantar no El Celler como esteticamente completa. Desde a arquitetura até a disposição dos móveis, tudo é cuidadosamente planejado para encantar os sentidos. A carta de vinhos, abrangendo três volumes, é uma jornada por si só, manuseada com entusiasmo e expertise pelos sommeliers.

Na cozinha, uma harmoniosa mistura das tradições catalãs com a vanguarda da culinária do El Bulli define a abordagem do restaurante. Cada prato é uma celebração de ingredientes de qualidade, sazonais e regionais, criando sabores inesquecíveis. O serviço, meticulosamente preciso e cortês, complementa a experiência, fazendo de uma refeição no El Celler de Can Roca uma memória para a vida toda.

Para aqueles interessados em explorar mais sobre a vida e o legado de Daniel Redondo, bem como a experiência singular de jantar no El Celler de Can Roca, acesse o artigo completo no Estadão.

