Doceria famosa de São Paulo oferece 30% de desconto na Black Friday

Se você não dispensa um doce, seja depois do almoço ou para acompanhar aquele saboroso café da tarde, vai adorar as promoções da Black Friday na doceria paulistana Zucker, comandada pelo chef Gabriel Pita.

Até o dia 24 de novembro, todos os produtos do cardápio estarão com 30% de desconto, entre eles palha italiana, cheesecake, tortas, bolos e chocolates proteicos, além dos brownies, que estão sob a promoção especial de compre um e leve outro.

A Black Friday da Zucker é válida nas três lojas físicas ou pelo delivery próprio, mediante disponibilidade. Com três unidades a Doceria Zucker possui receitas com sabor inspirados na confeitaria clássica, mas sempre com um toque inovador, apresentando como carro-chefe o famoso brownie. Outras sobremesas no cardápio são o Quase Sorvete, o Tartelete de Maracujá e a maravilhosa torta de pistache.

Doceria Zucker

PUBLICIDADE

Endereços:

Unidade Augusta: Rua Augusta, 2123 – Jardins/São Paulo

Unidade Luís Góis: Rua Luís Góis, 185 - Sobreloja – Mirandópolis/São Paulo

Unidade Perdizes: Rua Cardoso de Almeida, 591- Perdizes/São Paulo

@doceriazucker

PUBLICIDADE

@chefgabrielpita

Receitas testadas e aprovadas

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.