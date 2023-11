No Copacabana Palace, hotel de luxo carioca em plena Avenida Atlântica, com vista para o mar, está o 95° melhor restaurante da América Latina segundo o ranking “Latin America’s 50 Best Restaurants”, o Ristorante Hotel Cipriani.

Com estrela Michelin, o restaurante italiano do chef Nello Cassese serve uma culinária de primeira, tanto em suas técnicas quanto nas apresentações dos pratos. O menu degustação do jantar varia de 545 reais, com os pratos que são a “assinatura do chef”, a 650 reais, com pratos que misturam tradição e inovação.

Além disso, há uma opção de menu vegetariano, que sai 495 reais por pessoa. No Natal, a casa serve uma ceia especial, com menu degustação e bebidas incluídas, que custa 1250 reais por pessoa, mais 10% de serviço.

Serviço

Onde: Avenida Atlântica, 1702 - Rio de Janeiro, RJ

Horários de funcionamento: Segunda a sábado, a partir das 19h. Fecha aos domingos

Para mais informações sobre os restaurantes do Copacabana Palace, clique aqui.