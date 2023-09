O Coala Festival 2023 veio para agitar a cena musical de São Paulo. Durante os dias 15, 16 e 17 de setembro, o evento promete unir grandes nomes da música brasileira à ótimas opções gastronômicas

O Coala, que estará no Memorial da América Latina, terá em sua line-up Jorge Ben Jor, Péricles, Novos Baianos e Jards Macalé. Outros artistas famosos do Hip-Hop como Febre90s, FBC, Rodrigo Ogi e Don L também estarão no festival.

Além dessas atrações, que tal conferir a lista de restaurantes do Coala Festival 2023?

Chimi Choripanes

Fornô

Fries on fire

Juanito´s Empanadas

Hi Pokee

Juanito

Let’s Go Fresh

Pastel

Crepe Francês

Filó

Pipoca

LosDos

The Dogueira

Viva Espetos

We Love Sweat

Bullguer

Orfeu

Serviço

Data: 15, 16 e 17 de setembro

Local: Memorial da América Latina

Endereço: Av. Mário de Andrade, 664 – Barra Funda, São Paulo

Ingressos:

Passe Coalático (entrada para os três dias de festival) | R$ 520,00

Mini Passe Coalático (entrada para dois dias combinados) | R$ 350,00

Inteira (entrada para um dia) – Lote 3 | R$ 350,00

Solidária (entrada para um dia) – Lote 3 | R$ 265,00

Meia-entrada (entrada para um dia) – Lote 3 | R$ 175,00