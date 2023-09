Descubra quais pizzarias brasileiras estão entre as melhores do mundo

Pelo segundo ano consecutivo, três pizzarias localizadas em São Paulo foram reconhecidas através da seleção do prêmio internacional 50 Top Pizza, marcando posições entre as 100 melhores do mundo.

Em 2023, a QT Pizza Bar chegou ao 51º lugar, já A Pizza da Mooca e a Leggera Pizza Napoletana estão em 85º e 100º, respectivamente. Na edição anterior, esses mesmos estabelecimentos ocuparam o 99º, 77° e 83º, em ordem.

Em entrevista ao Paladar, o fundador da QT Pizza Bar, Matheus Ramos, compartilhou um pouco de suas impressões acerca do desempenho da pizzaria nos últimos tempos: “Desde que recebemos o prêmio no ano passado, temos nos dedicado muito a melhorar, investimos muito tempo, muita dedicação e muita força de vontade, sempre estudando, sempre tentando melhorar a qualidade das nossas massas, do nosso serviço, da experiência que oferecemos ao cliente. Essa escalada de 48 posições em um ano é fruto disso, desse empenho. Ter nosso esforço reconhecido dessa maneira é muito gratificante”.

Desta vez, o primeiro lugar do pódio foi ocupado por duas pizzarias italianas: a 10 Diego Vitagliano Pizzeria, de Nápoles, e a I Masanielli, de Caserta; ambas foram seguidas pela Una Pizza Napoletana, localizada em Nova Iorque, e pela Sartoria Panatieri, que fica em Barcelona, na Espanha. Para conferir o ranking completo, acesse aqui.

Receitas testadas e aprovadas

