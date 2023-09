Coala Festival 2023: festival está repleto de shows e boa comida

Marcado para os dias 15, 16 e 17 de setembro, o Coala Festival irá tomar conta do Memorial da América Latina. A 9ª edição do festival, que terá shows de Jorge Ben Jor, Novos Baianos e Péricles, conta ainda com ótimas opções de comida e bebida.

Para acompanhar as atrações, o festival convidou 13 estabelecimentos para servir seus principais pratos. Entre as barracas, a atenção fica com o Chimi, que serve ótimos choripanes, com o Fornô, com sua especialidade em pizzas e coxinhas e com o Hi Pokee, casa de bowls orientais.

Para quem não dispensa um bom hambúrguer e batata frita, o Bullguer e a Fries on Fire também estarão no Coala. Caso queira algo mais light, a Lets go Fresh tem pratos veganos imperdíveis, enquanto a LosDos trará tacos e nachos caprichados.

Serviço

Data: 15, 16 e 17 de setembro

Local: Memorial da América Latina

Endereço: Av. Mário de Andrade, 664 – Barra Funda, São Paulo

Ingressos:

Passe Coalático (entrada para os três dias de festival) | R$ 520,00

Mini Passe Coalático (entrada para dois dias combinados) | R$ 350,00

Inteira (entrada para um dia) – Lote 3 | R$ 350,00

Solidária (entrada para um dia) – Lote 3 | R$ 265,00

Meia-entrada (entrada para um dia) – Lote 3 | R$ 175,00